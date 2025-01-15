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車長爸爸｜「亞視霆鋒」伍偉樂轉行揸巴士養妻活兒　4子女等爸爸到站既期待又好奇

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

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伍偉樂為4名子女由藝人轉行揸巴士，獲大讚能屈能伸！

【亞視霆鋒／伍偉樂／巴士車長】前藝人伍偉樂有「亞視霆鋒」之稱，在亞視年代主力主持工作，惟2016年「永恆亞視」宣布熄機，他便開始淡出娛樂圈，曾做過不同工作，至近年轉行揸巴士養妻活兒，還經常拍片分享車長日常，當有網民讚他能屈能伸時，他就會回答：「家有4個小孩哦。」近日4子女更乖乖坐在巴士站等爸爸到站，表現既期待又好奇！

伍偉樂於2020年轉行揸巴士（Facebook圖片）

亞視霆鋒伍偉樂｜曾效力亞視14年　為4子女轉行揸巴士

伍偉樂（樂哥哥）因長得跟謝霆鋒相似，因而有「亞視霆鋒」稱號，在亞視14年間，由於做兒童節目產量高，人工不俗，並且有儲蓄，於2015年與圈外女友結婚組織家庭。惜亞視於2016年被取消廣播牌照，樂哥哥隨即回復自由身，減少在幕前演出。

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由於他跟太太婚後4年抱4，其中一對更是龍鳳胎，作為一家6口之主，為生計做過不同行業，包括婚禮司儀和保險經紀。至2020年，他宣布正式轉行做巴士司機，當時他講過駕駛巴士有穩定底薪，比亞視底薪更多出數百元，並表示會腳踏實地工作養起一家人。

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亞視霆鋒伍偉樂｜轉行做巴士車長拍片分享日常

近期樂哥哥還開始拍片分享車長的日常，見他已由九巴轉至城巴工作，日前便在「小紅書」上載一條名為「香港明星轉開公交車」的影片，留言自我介紹：「前亞洲電視藝員伍偉樂揸巴士。」片段一開始，已見到他其中3名子女，包括大仔和龍鳳胎孻仔孻女，他們3個站在巴士站等爸爸，細仔更興奮得手舞足蹈，不一會就見到樂哥哥駕駛的巴士到站，他見到仔女上車即露出慈父笑容。

樂哥哥表示：「看看小朋友等到自己爸爸開的巴士，又期待又開心又好奇，爸爸來了！」還跟大家透露自己駕駛793與795X兩條路線，歡迎大家來偶遇他。網民紛紛留言讚他自食其力，踏實勤奮！

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亞視霆鋒伍偉樂｜網民大讚是孩子的偶像

有些網民還留言鼓勵他：「職業無分貴賤，勤力工作，有責任心很好，是一位有承擔的人。」、「孩子心中的好爸爸，就是他們一生學習的偶像，不是世人追捧的明星偶像，而是讓他們學習什麼是愛與責任的好爸爸！看到了樂哥你這個好爸爸的角色拿捏得非常出色！」有網民甚至想到同為4孩之父的張致恆：「張致恆有你咁勤力，就唔使周圍借錢了。」

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