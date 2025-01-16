求職面試｜見工被問「我女兒是你女兒的媽媽，那我是誰？」　1回答被讚思維清晰獲取錄

▲ 見工被問「我女兒是你女兒的媽媽，那我是誰？」，求職者1回答即獲取錄。

見工面試不時會遇上意想不到的題目，考起求職者。一間行銷公司進行實習生面試，面試官出了一道

題目考倒3名求職者，「如果我女兒是你女兒的媽媽，我是你的誰？」，其中1人冷靜說出4個可能答案，當場獲錄取！

求職面試｜面試題目「如果我女兒是你女兒的媽媽，那我是你的誰？」

綜合內媒報道，內地一間行銷公司招募實習生，經過一連串的面試後，最後只剩下3名求職者。此時，面試官向他們問了一道問題「如果我女兒是你女兒的媽媽，那我是你的誰？」，並給了15秒的思考時間。

同場加映：自我介紹HR最想聽的6個重點

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

最新影片推介：

求職面試｜1求職者列4種答案即獲取錄

第一位求職者思考過後仍無法給出答案，當場被淘汰，而第二位求職者緊張地回答「這個問題並沒有確定的答案，如果我的女兒是你女兒的媽媽。那你有可能是我的爸爸」。

第三位求職者則冷靜作答，雖然這個問題沒有標準答案，但存在多個可能性。他列出4個答案：

如果我是女的，你也是女的，那麼你是我媽媽；如果我是男生，你是女生，那你就是我外母；如果我是女生，你是男生，你就是我爸爸；如果我們都是男生，那麼你就是我外父。

面試官對最後一位求職者的答案相當滿意，認為他邏輯思維清晰，當場取錄。

睇更多：

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

更多【Executive Mommy】見工面試相關報道：

求職面試題｜「7+5」答12竟全被淘汰 求職者給3個答案即被錄取

見工面試｜面試被問「兩木一條心」是甚麼字？ 社會新人回答1字即獲取錄

升學就業｜見工面試題「正」字加一筆是什麼？ 女大學生1個機智回答秒被錄取

升學就業｜見工面試題「五木叫什麼？」女生妙答即獲聘 求職顧問指考驗1能力：忌答「不知道」

求職面試｜見工面試題「大口+小口是甚麼字？」 男生回答4個字當場取錄

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】