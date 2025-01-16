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求職面試｜見工被問「我女兒是你女兒的媽媽，那我是誰？」　1回答被讚思維清晰獲取錄

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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見工被問「我女兒是你女兒的媽媽，那我是誰？」，求職者1回答即獲取錄。

見工面試不時會遇上意想不到的題目，考起求職者。一間行銷公司進行實習生面試，面試官出了一道
題目考倒3名求職者，「如果我女兒是你女兒的媽媽，我是你的誰？」，其中1人冷靜說出4個可能答案，當場獲錄取！

求職面試｜面試題目「如果我女兒是你女兒的媽媽，那我是你的誰？」

綜合內媒報道，內地一間行銷公司招募實習生，經過一連串的面試後，最後只剩下3名求職者。此時，面試官向他們問了一道問題「如果我女兒是你女兒的媽媽，那我是你的誰？」，並給了15秒的思考時間。

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求職面試｜1求職者列4種答案即獲取錄

第一位求職者思考過後仍無法給出答案，當場被淘汰，而第二位求職者緊張地回答「這個問題並沒有確定的答案，如果我的女兒是你女兒的媽媽。那你有可能是我的爸爸」。

第三位求職者則冷靜作答，雖然這個問題沒有標準答案，但存在多個可能性。他列出4個答案：

 如果我是女的，你也是女的，那麼你是我媽媽；如果我是男生，你是女生，那你就是我外母；如果我是女生，你是男生，你就是我爸爸；如果我們都是男生，那麼你就是我外父。

面試官對最後一位求職者的答案相當滿意，認為他邏輯思維清晰，當場取錄。

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