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親子好去處｜教育大同十週年推同感心展覽　18區巡遊小巴宣揚正向教育

親子好去處

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教育大同十週年推 「同感心」展覽

由一群有感香港教育學習壓力過大的家長於2014年創立的教育大同，以「尊重多元，革新學習」為使命，懷着同感心、尊重、好奇、創意與和平的核心價值觀，鼓勵家長和老師反思教育的真正意義。

教育大同透過專注於發展兩大教育項目：「感．創．做」全方位價值傳承計劃（LBD）以及「善養小童成大同」親職教養計劃（PFPW），致力實踐「人人學得開心有意義」之願景。

在慶祝成立十週年之際，宣佈開展「同感心＋計劃」，將同感心作為未來的推廣重點，並於1月17日取址中環街市綠洲舉行「同感心」展覽、主題演講及研討會，回顧過往成果及宣揚同感心的重要性。大會亦會於當晚舉辦「同感心之夜」籌款晚宴，為各項持續推動尊重孩子多元、讓教育有選擇的項目籌募經費。

另一項目「善養小童成大同」親職教養計劃（PFPW）強調父母、老師或孩子照顧者以最大的同感心支持孩子成長，同時亦要照顧自己的情緒需要，以更有效地善養孩子。計劃提供包含108條短片的網上親職課程，從心理學、腦科學、兒童發展科學及內在小孩等多角度，讓家長在繁忙生活中持續學習。教育大同並設立「善養共學村」會員計劃，讓家長們透過線上及線下活動一起學習善養，在社群中互相扶持。

「教育大同同感同行十週年」回顧過去十年工作及介紹同感心，並展示計劃作18區巡遊的同感號小巴。除此之外，大會亦安排了多個主題演講及研討會，深入講解同感心概念，並於晚上將舉行節目豐富的籌款晚宴，為教育大同的項目營運籌募經費。

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