訪港旅客｜去年近4500萬旅客訪港 非內地長短途客按年增5成
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最後更新： 1 小時前
香港旅遊發展局公佈，2024年全年初步訪港旅客數字有近4,500萬，較2023年上升31%。而以非內地客源市場計算，短途及長途客量均大增，分別增至569萬及295萬，各增53%及51%。
而內地繼續是去年最大的訪港旅客市場，共有3,400萬旅客人次，按年增加27%，亦佔全年訪港旅客量約76%。農曆新年、五一和國慶黃金周訪港旅客數字亦理想。
東南亞市場表現強勁
去年共有1,050萬人次非內地旅客訪港，較2023年多44%，當中包括短途客、長途客及「新市場」客。隨着航空運力持續增加，非內地旅客量在2024年11月及12月﹑連續兩個月突破100萬人次。
短途旅客以東南亞市場表現強勁，菲律賓市場更尤為突出，全年訪港旅客人次近120萬，創下歷年新高；而印尼及馬來西亞旅客量亦分別按年錄得43%及50%增幅；印度市場訪港旅客人次按年升幅也高於70%。
長途市場包括美國、加拿大、澳洲、歐洲，在航空運力逐步恢復下，訪港旅客人次按年增加50%。
旅客訪港滿意度高
2024年整體訪港旅客中，過夜旅客比例佔一半，他們平均留港3.2晚；而根據旅發局的訪港旅客調查，以10分為滿分計算，過夜旅客的訪港滿意度為8.8分。
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