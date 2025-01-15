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訪港旅客｜去年近4500萬旅客訪港回復至疫前約7成　過夜旅客佔一半平均留港3.2晚

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 8 小時前

最後更新： 2 小時前

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香港旅遊發展局公佈，2024 年全年初步訪港旅客數字有近4500 萬，較2023年上升31%。（彭大偉攝）

旅發局公布，去年全年初步錄得近4,500萬人次訪港旅客，按年升逾3成；過夜旅客佔一半，平均留港3.2晚，整體仍遜疫前6515萬人次 。業界指目前數字理想，認為與疫情前比較不合適，料今年客量可逐步回升。

旅發局表示，去年共有3,400萬內地旅客人次，按年增加27%，佔全年訪港旅客量約四分之三，繼續是最大的訪港旅客市場。

非內地旅客則有1,050 萬人次訪港，較2023年多44%，當中菲律賓市場全年訪港旅客人次近120萬，創歷年新高；印尼、馬來西亞及印度旅客量亦分別按年錄得43%、50%及逾70%增幅。長途市場包括美國、加拿大、澳洲、歐洲，在航空運力逐步恢復下，訪港旅客人次按年增加 50%。

去年整體訪港旅客中，過夜旅客比例佔一半，平均留港3.2晚；根據旅發局的訪港旅客調查，以10分為滿分計算，過夜旅客的訪港滿意度為8.8分，再訪港意向及推薦香港比例達94%。

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旅遊促進會總幹事崔定邦認為，目前訪港旅客數字理想，疫情後環球競爭劇烈，惟香港的旅客數字在亞洲地區仍屬數一數二，形容十分滿意。

對於數字仍遜於2018年的6515萬人次，崔定邦指受環球市場影響，全球旅客數字仍未回升至疫前水平；加上2018年港珠澳大橋及高鐵通車，形容是「特別嘅一年」，進一步將旅客數字推高，認為將去年的數字與疫情前相比並不合適。如與2017年的5847萬人次相比，距離已經不遠，料今年數字可逐步回升。

崔定邦又指，過夜旅客平均留港3.2晚屬正常，與疫情前數字相同，提到香港通常不是旅客的唯一目的地，如旅客到訪中國一星期，「我地佔3.2晚都唔少」。

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