野豬數目｜去年野豬數減至900隻　傷人數較前年大減81%

近年野豬滋擾問題逐步改善，去年有7宗野豬傷人個案，較2022年的36宗大減近81%。自政府於2021年推出「殺野豬令」，去年野豬數目較2022年大減五成，有約900隻，較2022年1,830隻大降。

環境及生態局局長謝展寰回覆議員提問時透露，野豬出沒或滋擾報告數字就輕微下降，數字由前年的1,128宗，減2.6%至1,098宗。去年野豬滋擾黑點數目則有15個，比前年的42個減少約64%。

就打擊餵飼野豬，漁護署已安排相應執法行動，包括於清晨及晚上採取特別執法行動。截至2024年12月31日，漁護署共向12名涉及非法餵飼野豬的人士發出定額罰款通知書。2023年和2024年各有83宗和113宗非法餵飼野豬舉報個案數字，數字較前年升36%。

▲ 去年（2024年）有7宗野豬傷人個案數字，較2022年的36宗數目大減近81%。（資料圖片）

正檢視野豬管理策略

漁護署現正全面檢視現行的野豬管理策略及相關措施，並已委託野生動物管理專家協助深入檢視並制定優化的野豬管理行動計劃，當中亦將涵蓋針對野豬對郊野地區造成的滋擾的管理對策及措施。

在制訂新野豬管理行動計劃的過程中，署方會參考內地及其他地區的經驗和做法。漁護署預計於2025年上半年完成檢討工作。

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