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迅吃｜說話含糊語速突變快兼食字 言語治療師拆解6大症狀

醫生診症室

撰文： 吳霆俊

發布時間： 60 分鐘前

最後更新： 57 分鐘前

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不自覺語速變快加不流暢，異常停頓兼「食字」、說話總是「一嚿嚿」，有機會因迅吃（Cluttering）所致。

語速時快時正常，發音偶爾含糊不清，是正常的說話不流暢，抑或言語流暢障礙？原來不自覺語速變快加不流暢，異常停頓兼「食字」、說話總是「一嚿嚿」，有機會因迅吃（Cluttering）所致。

談及言語流暢障礙，相信大部分人第一時間都會想起口吃。但其實除了口吃，迅吃亦是其中之一，亦因患者與身邊人鮮於覺察異常，因而變成一種較隱形的言語流暢障礙。

語速時快時正常

國際迅吃協會代表委員會成員、言語治療師蔡嘉妍（Angela）解釋，口吃患者說話斷斷續續，或會由重複字演變成拖長音，甚至無法發出說話的第一個音，使患者感尷尬兼承受沉重壓力，或因過度用力控制而使症狀加劇。但迅吃與口吃相反，迅吃患者大多不知道自身表達有問題，使情況愈來愈嚴重。

迅吃患者語速時快時正常，偶爾因講得太快嘴形做不足，而致發音偏差，兼夾出現「食字」等說話含糊不清的情況，使聽者十分吃力，如將「我想去圖書館借書」講成「我想去『圖館』借書」。惟患者大多不自覺有問題，仍「一輪嘴」不斷表達，聽者只好裝作聽得明白，自行拼湊出其意思。

言語治療師蔡嘉姸指迅吃無分年紀，愈早接受治療，情況愈容易改善。（彭大偉攝）

重複兼食字 異常斷句

由於迅吃患者說話變速、重複字詞、「食字」等情況無法預計，患者說話時而清晰、時而含糊，統統可於一句之內發生。故部分迅吃患者的家長縱然常聽不明白子女講話，亦不知道因何所致。

Angela坦言患者嘴巴像動得比腦部快，未有充足時間留予大腦思考下一句該說甚麼，患者有時候說話思維較跳躍，甚至不懂得停下來讓聆聽者回應。曾有小學三年級的迅吃患者，僅花不足30秒便講完兩個四格圖片故事，期間語速不規律、發音含糊，幾乎難以聽出重點。

迅吃可影響孩童社交，部分孩童難以表達自己及結識朋友，甚至因而誤以為自己不受歡迎。

除了語速時快時慢，說話期間，迅吃及口吃者也會有異常停頓的情況：「如講『你好嗎』他們或會說成『你好，嗎』或『你，好嗎』，在語句中不正常的位置停頓。有些患者甚至因為語速太快，突然間像當了機般，不知道自己正在說甚麼。」Angela說。

拆解6大症狀

Angela歸納以下常見症狀，讓大家了解迅吃：

  • 語速不規律，時快時正常
  • 重複過多字詞或片語
  • 語句於不正確的位置異常停頓
  • 某些字詞或會省略，說話像「食字」般含糊不清
  • 使用許多插入字如「咁」、「呢」
  • 不清楚自己想說甚麼

上述症狀有機會於一句說話內同時發生，即如同一時間錯音、「食字」兼語速變快，而迅吃之嚴重程度可按症狀出現的頻密程度區分。

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自我覺察是治療第一步

現時坊間並未有針對迅吃的檢測準則，言語治療師會配合各種檢測方法，如與患者進行不同口語任務，與他們基本聊天，讓他們敍述事情、複述故事、討論事件等。因症狀非於單一情況下出現，故言語治療師會觀察患者於不同說話的情況下所展現的症狀，歸納再加以分析。而迅吃一般需待8歲或之後方能診斷，因8歲之前仍處於言語發展階段，8歲後言語表達漸趨成熟，語句變長且複雜時，方能作可靠判斷。

改善迅吃的的第一步，是提升患者的自我覺察。Angela指大部分迅吃患者沒意識到問題，使迅吃症狀難以自控。若患者覺察到其語速時快時慢、不自覺異常停頓時，嘗試調整節奏以助清晰表達，症狀便隨之有所改善。

節拍法、誇張口形訓練有助患者注意並調整語速。

節拍法練重音調整語速

患者亦可加強口形訓練及沿用節拍法，前者透過誇張口形調整咬字發音、減慢語速，後者則如數拍子般將語速逐漸調整至較規律。

除此之外，言語治療師亦會輔助患者，於語句中揀出重音位置並加以練習，如「我去銅鑼灣食麥當勞」，將「銅鑼灣」及「麥當勞」視為重音位，有助調整語速，使表達更清晰。所有練習的目標也一樣，務求調整語速、改善流暢度。因迅吃與口吃同樣無法根治，只有將語暢練習內化成日常習慣，猶如肌肉記憶般自如發揮，迅吃的情況便可大大改善，也不需再時刻自我監測。

Angela指與口吃相反，口吃者因覺察自身問題而感緊張，使症狀加劇。但迅吃者若加強自我覺察，則有助監測及控制語速，使表達變回清晰。（彭大偉攝）

無分年紀盡早求醫

坊間有迅吃病人被誤診成口吃，因偶爾出現發音問題，而被安排至口肌、咬字發音等言語表達訓練，而非說話流暢度練習。雖然發音治療對病人部分症狀或有幫助，卻非針對其迅吃問題對症下藥，導致延遲甚至未有學習更有效的療法來調整語速，有機會陷入治療死胡同。

迅吃無分年紀，Angela接觸過的個案由小三至成年不等。故大眾應加強病識感，了解言語流暢障礙絕非只得口吃一種，迅吃亦是其中之一，更有機會同時患上口吃及迅吃。

Angela強調不論口吃或迅吃，也並非24小時都會出現，面對不同場景、人物或情緒，程度也或有不同。偶爾說話續斷、重複字句非因休息不足所致，更不是「每一句都有不流暢才是口吃或迅吃」。她提醒家長，一旦發現子女表達能力異常，應主動求診，愈早接受言語治療，情況愈容易改善。

三姊弟同患言語流暢障礙

曾有三孩之母認為長女說話能力佳，卻被診斷出長女同患迅吃及口吃，妹妹有迅吃，弟弟則患口吃，全家三子女都有言語流暢障礙。Angela指部分遺傳基因或有影響，但言語流暢障礙亦並非百份百因遺傳。而且雖然家人同患言語流暢障礙，症狀也不一定相同。

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