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司法覆核｜林定國：過去5年就限制人權的司法覆核　政府只有5宗敗訴

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 51 分鐘前

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律政司司長林定國。（陳靜儀攝）

律政司司長林定國指，過去5年涉及政府涉嫌過度限制基本人權的司法覆核合共有61宗，只有5宗判政府敗訴。政府就案件外聘大律師的費用按年平均約389萬，而向申請人支付的訟費則按年平均約11.9萬。

新民黨議員葉劉淑儀今日在立法會就關於基本人權的司法覆核案件作出口頭質詢，問到政府過去有否出現經考慮後認為勝算不高但仍堅持上訴的案件，政府未來會如何要求有關官員就該等案件敗訴問責。

林定國回應指，重大爭議性議題必須通過上訴，程序才能得到權威性的定斷，又指即使政府敗訴，判決理由亦對政府而言後續工作非常重要，包括提出立法修法建議等，否則很難向大眾做出解說。他又強調，法庭從未批判政府濫用法律程序、浪費資源等。

選委界議員簡慧敏指政府在同性伴侶權益相關的案件中被判敗訴，外界有意見認為政府日後就同志權益案件不應堅持上訴，以節省公帑。她關注是否財赤之下可能會影響政府尋求終局決定及說明政府立場的工作。

林定國回應稱，會審慎處理公帑運用，不會因為個別案件類別而有差別，現時上訴機制確保審慎運用資源，假如沒合理、可爭辯的上訴理由，就不能將案件帶到終審法院。

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