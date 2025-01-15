流感｜2大體質最高危 中醫推介1款湯水外遊前增免疫力【內附食譜】

▲ 日本近日流感個案數字創新高，達警報級別。

港人至愛的旅遊勝地日本近日流感肆虐，感染數字創新高，達警報級別。究竟流感有何徵狀？若外遊期間不幸染病，該如何自救？出發前有哪些方法增強免疫力？立即請教中醫師。

病發3大階段

註冊中醫師王卓坤指，以往感冒分寒熱症狀兩類。惟近年流感大多為熱症，且患病時間較以前長，症狀更可纏繞半至一個月。症狀因人而異亦多變數，即使病發後接受治療，亦有機會出現後遺症。

綜合臨床觀察，王醫師將流感分為以下3個階段，症狀略有不同。

初起：與一般感冒症狀相似，如易累、頭痛、輕微鼻塞及呼吸道不適，鼻涕清稀。



病發：出現間歇性發燒，頭痛、咳嗽持續。另感喉嚨紅腫熱痛，吞嚥時更顯不適，易感口渴。鼻涕呈黃綠色兼有綠痰，反映肺熱。



後期：即使求醫後用藥治療上述問題，卻仍受肚脹、肚痛或肚瀉等腸胃不適困擾。久咳亦使病人容易氣促氣短，運動時偶覺不夠氣。另外睡眠問題亦相當常見，即使睡7至8小時，醒來仍覺非常疲累，嚴重影響工作與生活。

▲ 從臨床觀察，近年流感症狀為熱症居多，即喉嚨紅腫熱痛、易感口渴，痰及鼻涕呈黃綠色等。

兩類體質高危

流感高危族群無分年紀，惟兩類體質人士尤須注意。一為體虛人士，因長時間缺乏休息致身體虛弱，本來已易感疲倦，一旦染病症狀便會更嚴重。二為「熱底」體質，即長期煙酒、嗜辣及重口味食物，或常飲咖啡者。一旦染病，身體積熱隨之發散，不但喉嚨痛、咳嗽會更嚴重，甚至出現皮膚生瘡、便血等情況。

這兩類人士若即將外遊、想減低染病風險，除了注意個人衞生，更可先調整生活習慣「補底」。如體虛者應減少捱夜，做適量運動促進身體氣血循環，增強免疫力。

▲ 註冊中醫師王卓坤指大眾外遊時可找中醫配備平安藥，中醫會因應病人體質、病史處方性質溫和的中藥沖劑，一旦染病可作急救紓緩用。（被訪者提供）

熱底人士應暫時戒煙酒，使體質稍微變得平和，或飲涼茶清熱。「即使不幸染病，也可減少體內的發病基礎，減少隨流感誘發的症狀，如病了喉嚨痛都無咁犀利。」

薄荷葉加菊花沖水紓喉痛

如於外地染上流感，休息戒口是為上策，辛辣味濃食物、煙酒必須停。如出現熱症症狀，即喉嚨腫痛、發燒、黃綠鼻涕甚至耳鳴，可以簡單草藥急救。王醫師教用薄荷葉及菊花各5克，沖熱水焗5分鐘飲用。此兩款中草藥具發散之效，既可紓緩喉痛不適，亦有助盡快退熱，惟蠶豆症人士不宜服用。

▲ 以薄荷葉及菊花沖熱水飲，有助紓緩喉痛不適及盡快退熱。

若因流感而求醫，中醫一般循驅風散熱的方向治療。但流感症狀因人而異，王醫師曾有病人五官均受病邪波及，除喉嚨劇痛，更出現眼睛赤紅、耳鳴、嚴重鼻塞等情況。他提醒病人切忌掉以輕心，應於病徵初起時求醫，避免情況惡化，治療時間更長。

若病後出現睡眠問題、腹部脹痛等後遺症，宜繼續求醫跟進，同時避免飲用能量飲品或咖啡，否則可使身體透支形成惡性循環。同時需保持飲食清淡，不應再吃宵夜，減輕腸胃負擔。

▲ 近年流感病期長，可持續半至一個月。治療後也有機會出現睡眠問題、腹部脹痛等後遺症。

補肺益氣湯推介

若即將外遊想「打底」增強體質，王醫師建議以下補肺益氣湯，一星期可飲用一次。

材料：黨參、黃芪、百合、麥冬各12克，雪梨一個。

做法：所有材料洗淨，加水煲一小時。

湯水具補肺益氣、生津潤肺之效，對氣虛體倦、容易乾咳者有幫助，可增強免疫力。先潤肺減燥，一旦染上流感，熱症症狀也可減輕。

此方人人皆可飲，但長者要留意飲用後有否影響血壓。王醫師強調，此方屬保健用，一旦染病不應飲用。因黨參、黃芪為補品，染病時食用會使病邪困於體內，難以康復。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5