  • 22°C
香港時間：2025115日 (三) 16:25

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

流感｜2大體質最高危 中醫推介1款湯水外遊前增免疫力【內附食譜】

醫生診症室

撰文： 吳霆俊

發布時間： 47 分鐘前

最後更新： 4 分鐘前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

日本近日流感個案數字創新高，達警報級別。

港人至愛的旅遊勝地日本近日流感肆虐，感染數字創新高，達警報級別。究竟流感有何徵狀？若外遊期間不幸染病，該如何自救？出發前有哪些方法增強免疫力？立即請教中醫師。

病發3大階段

註冊中醫師王卓坤指，以往感冒分寒熱症狀兩類。惟近年流感大多為熱症，且患病時間較以前長，症狀更可纏繞半至一個月。症狀因人而異亦多變數，即使病發後接受治療，亦有機會出現後遺症。

綜合臨床觀察，王醫師將流感分為以下3個階段，症狀略有不同。

  • 初起：與一般感冒症狀相似，如易累、頭痛、輕微鼻塞及呼吸道不適，鼻涕清稀。
     
  • 病發：出現間歇性發燒，頭痛、咳嗽持續。另感喉嚨紅腫熱痛，吞嚥時更顯不適，易感口渴。鼻涕呈黃綠色兼有綠痰，反映肺熱。
     
  • 後期：即使求醫後用藥治療上述問題，卻仍受肚脹、肚痛或肚瀉等腸胃不適困擾。久咳亦使病人容易氣促氣短，運動時偶覺不夠氣。另外睡眠問題亦相當常見，即使睡7至8小時，醒來仍覺非常疲累，嚴重影響工作與生活。

從臨床觀察，近年流感症狀為熱症居多，即喉嚨紅腫熱痛、易感口渴，痰及鼻涕呈黃綠色等。

兩類體質高危

流感高危族群無分年紀，惟兩類體質人士尤須注意。一為體虛人士，因長時間缺乏休息致身體虛弱，本來已易感疲倦，一旦染病症狀便會更嚴重。二為「熱底」體質，即長期煙酒、嗜辣及重口味食物，或常飲咖啡者。一旦染病，身體積熱隨之發散，不但喉嚨痛、咳嗽會更嚴重，甚至出現皮膚生瘡、便血等情況。

這兩類人士若即將外遊、想減低染病風險，除了注意個人衞生，更可先調整生活習慣「補底」。如體虛者應減少捱夜，做適量運動促進身體氣血循環，增強免疫力。

註冊中醫師王卓坤指大眾外遊時可找中醫配備平安藥，中醫會因應病人體質、病史處方性質溫和的中藥沖劑，一旦染病可作急救紓緩用。（被訪者提供）

熱底人士應暫時戒煙酒，使體質稍微變得平和，或飲涼茶清熱。「即使不幸染病，也可減少體內的發病基礎，減少隨流感誘發的症狀，如病了喉嚨痛都無咁犀利。」

薄荷葉加菊花沖水紓喉痛

如於外地染上流感，休息戒口是為上策，辛辣味濃食物、煙酒必須停。如出現熱症症狀，即喉嚨腫痛、發燒、黃綠鼻涕甚至耳鳴，可以簡單草藥急救。王醫師教用薄荷葉及菊花各5克，沖熱水焗5分鐘飲用。此兩款中草藥具發散之效，既可紓緩喉痛不適，亦有助盡快退熱，惟蠶豆症人士不宜服用。

以薄荷葉及菊花沖熱水飲，有助紓緩喉痛不適及盡快退熱。

若因流感而求醫，中醫一般循驅風散熱的方向治療。但流感症狀因人而異，王醫師曾有病人五官均受病邪波及，除喉嚨劇痛，更出現眼睛赤紅、耳鳴、嚴重鼻塞等情況。他提醒病人切忌掉以輕心，應於病徵初起時求醫，避免情況惡化，治療時間更長。

若病後出現睡眠問題、腹部脹痛等後遺症，宜繼續求醫跟進，同時避免飲用能量飲品或咖啡，否則可使身體透支形成惡性循環。同時需保持飲食清淡，不應再吃宵夜，減輕腸胃負擔。

近年流感病期長，可持續半至一個月。治療後也有機會出現睡眠問題、腹部脹痛等後遺症。

補肺益氣湯推介

若即將外遊想「打底」增強體質，王醫師建議以下補肺益氣湯，一星期可飲用一次。

材料：黨參、黃芪、百合、麥冬各12克，雪梨一個。

做法：所有材料洗淨，加水煲一小時。

湯水具補肺益氣、生津潤肺之效，對氣虛體倦、容易乾咳者有幫助，可增強免疫力。先潤肺減燥，一旦染上流感，熱症症狀也可減輕。

此方人人皆可飲，但長者要留意飲用後有否影響血壓。王醫師強調，此方屬保健用，一旦染病不應飲用。因黨參、黃芪為補品，染病時食用會使病邪困於體內，難以康復。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

台灣流感丨台灣流感大爆發　1周就診近14萬人次創10年新高 　10多歲少年染流感不治
18:46 2025/01/14
台灣流感丨台灣流感大爆發　1周就診近14萬人次創10年新高 　10多歲少年染流感不治
抗流感︱腹瀉發燒急救錦囊　中醫教2大降溫法鹽水洗鼻紓緩風寒
17:51 2025/01/14
抗流感︱腹瀉發燒急救錦囊　中醫教2大降溫法鹽水洗鼻紓緩風寒
遊韓注意丨韓國流感大爆發肺炎死亡案例激增　殯儀館火葬場一位難求
18:20 2025/01/13
遊韓注意丨韓國流感大爆發肺炎死亡案例激增　殯儀館火葬場一位難求

你可能感興趣

台灣流感丨台灣流感大爆發　1周就診近14萬人次創10年新高 　10多歲少年染流感不治
18:46 2025/01/14
台灣流感丨台灣流感大爆發　1周就診近14萬人次創10年新高 　10多歲少年染流感不治
抗流感︱腹瀉發燒急救錦囊　中醫教2大降溫法鹽水洗鼻紓緩風寒
17:51 2025/01/14
抗流感︱腹瀉發燒急救錦囊　中醫教2大降溫法鹽水洗鼻紓緩風寒
遊韓注意丨韓國流感大爆發肺炎死亡案例激增　殯儀館火葬場一位難求
18:20 2025/01/13
遊韓注意丨韓國流感大爆發肺炎死亡案例激增　殯儀館火葬場一位難求
流感 感冒 咳嗽 喉嚨痛 哮喘 中醫師 中醫 食療湯水

最高瀏覽

雙宋離婚｜宋慧喬首談與宋仲基離婚　5年來慘遭無數謾罵每天做1事療傷
雙宋離婚｜宋慧喬首談與宋仲基離婚　5年來慘遭無數謾罵每天做1事療傷
抗癌飲食｜醫學教授患4期肝癌　公開抗癌餐單12年無復發　每日必飲這2杯抗癌飲品
抗癌飲食｜醫學教授患4期肝癌　公開抗癌餐單12年無復發　每日必飲這2杯抗癌飲品
急症室最長等候時間（01月15日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月15日 時間12:05）
台灣流感丨台灣流感大爆發　1周就診近14萬人次創10年新高 　10多歲少年染流感不治
台灣流感丨台灣流感大爆發　1周就診近14萬人次創10年新高 　10多歲少年染流感不治
女星衰老︱61歲「周星馳愛將」秘嫁億萬富豪近況曝光　居民樓下低調食粥1舉動盡顯老態
女星衰老︱61歲「周星馳愛將」秘嫁億萬富豪近況曝光　居民樓下低調食粥1舉動盡顯老態