有色潤唇膏推薦｜《LDK》13款有色潤唇膏大比拼　4款A+保濕力強妝感自然紅潤

▲ 日本雜誌《LDK》比較13款有色潤唇膏。

【LDK/有色潤唇膏/有色潤唇膏推薦/日本】冬天天氣乾燥，如果化妝時想保持雙唇滋潤又顯色，有色潤唇膏是不錯的選擇。日本雜誌《LDK》近日就比拼13款有色潤唇膏，其中4款獲得A+的高評價，供大家參考。

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有色潤唇膏推薦｜有色潤唇膏3大優點

1. 化妝同時保濕

「有色潤唇膏」顧名思義其實就是潤唇膏，主要目的為滋潤、照顧嘴唇，防止雙唇乾燥，上色只是附帶的效果。這類產品適合嘴唇容易乾燥或有脫皮等問題的人士使用。

2. 快速完成唇妝

《LDK》表示，一般唇膏普遍較為「實色」，化妝時稍有不慎便容易塗出界，因此需花費更多時間和精力，有時甚至要在照鏡子的情況下使用才能確保效果。而有色潤唇膏即使有些微出界亦不容易被發現，方便在忙碌或旅途中快速完成唇妝。

3. 顏色及妝效自然

有色潤唇膏的顏色通常較為自然，且同時具有適度的光澤，故適合非常搭配自然、日常的妝容，特別推薦嘴唇容易乾燥的中壯年人士使用。

有色潤唇膏推薦｜3大評測標準

《LDK》根據以下3大標準測試各款有色潤唇膏，並對每個項目進行評分（5分為滿分），最後再以平均分來計算綜合評分。

完成度：由專業人員評估產品的「顯色度」及「質地」，並檢查顏色與皮膚是否匹配，為肌膚帶來光澤等效果。

保濕力：將潤唇膏塗抹在類似人類皮膚的測試樣本上，並在一段時間後評估樣本表面的乾燥程度。

使用感：由專業人員負責評估使用產品的便利性，包括容器的形狀、轉動延伸潤唇膏的難易程度，以及開闔容器蓋子的難易程度。

有色潤唇膏推薦｜13款有色潤唇膏推薦名單

《LDK》測試以下13款有色潤唇膏，根據評測結果，有4款獲評為A+級產品，另有1款獲評為A級產品，在保濕力、完成度及使用感三方面都表現良好，供大家參考。

（排名由低至高）

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