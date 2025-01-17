車禍受傷｜天團偶像成員曾遇車禍　大腿打7根鋼釘被判定殘疾人士隱瞞19年：不想承認生病

▲ 天團偶像成員曾遇車禍，大腿打7根鋼釘被判定殘疾人士，隱瞞19年：不想承認生病。

【金希澈／車禍／殘疾人士】南韓天團Super Junior成員金希澈近日在節目中透露，他在2006年因為一場重大車禍，造成身體多處嚴重損傷，大腿更被植入7支鋼釘，被判定為南韓醫療法等級的殘疾人士4級。

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金希澈殘疾｜車禍後被判定殘疾人士

金希澈近日在綜藝節目《我家的熊孩子》中與男星金鐘旼一起去算命。節目中，算命師提醒金希澈要格外小心2025年7月，「可能會骨折或是哪裡斷掉，很有可能真的會變成殘疾人士」，一番話讓金希澈驚訝不已，坦言自己大約10年前「早就是殘疾人士」。

金希澈表示，2006年時他遇到重大車禍，因身體多處嚴重損傷，大腿骨折被植入7支鋼釘，不僅經歷了3個月的復健，更因此留下後遺症，無法進行劇烈的舞蹈動作，宣布自願退出團體舞台活動，改為在綜藝節目上活躍。

事實上，他早就被判定為南韓醫療法等級的殘疾人士4級。金希澈透露，自己曾被通知去領「殘疾人士車位貼紙」，但這件事不僅沒有讓金希澈一蹶不振，反而令他覺得要更加積極地生活下去，「所以突然就燃起一股傲氣，沒有領貼紙就回來了」。

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金希澈殘疾｜隱瞞病情19年

他坦言，當時並不願意承認自己身體不好，但想著「要克服才行」才重新展開活動。金希澈表示，為了不讓粉絲擔心，所以一直沒有公開。他的母親也在節目上分享，當年金希澈的工作行程特別繁忙，他送別好友父親後，在返回途中不幸發生車禍骨折，媽媽還表示當下自己真的被嚇壞了，

即便過了這麼多年，回想起來還是會掉眼淚，希澈雖然看起來好很多了，但他其實每次表演完下台腿都還是會特別痛。

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