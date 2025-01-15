食物中毒｜九龍灣百樂金宴疑過早預製燒味無再翻熱　57人食物中毒

▲ 九龍灣百樂金宴國際宴會廳爆發食物中毒群組，涉及57人。（百樂金宴國際宴會廳FB圖片）

九龍灣百樂金宴國際宴會廳爆發食物中毒群組，涉及57人。衞生防護中心表示，正調查3宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，3個群組都分別曾在該酒樓用膳，當中有34名食客已經求醫，有兩人需要入院，經治療後已經出院。

34人求醫兩人需要入院

3宗個案群組涉及28男29女，年齡介乎25歲至91歲。他們分於本月8日、9日及12日在九龍灣宏光道百樂金宴國際宴會廳用膳，約8至74小時後出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐及發燒等病徵。

▲ 九龍灣百樂金宴國際宴會廳爆發食物中毒群組，涉事食物包括乳豬。（資料圖片）

衞生防護中心初步調查顯示，受影響人士曾進食多款食物，包括乳豬、雞等多種燒味及其他熱盤。衞生防護中心和食安中心人員已場調查，抽取食物樣本作化驗，檢視食物烹調流程和衞生。

​食安中心調查顯示，乳豬及雞過早預製，在進食前無再翻熱，不能排除製作過程中交叉感染的風險，按照現行機制已立即指示有關處所即時暫停供應所有涉事燒味及暫停燒味部運作，清洗消毒處所、改善有關食物烹調流程和衞生，及向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。

衞生防護中心不排除受影響人數會增加，呼籲本月8日及9日晚上、12日午膳時間曾到該餐廳用膳並感到腸胃不適的人士，致電中心熱線2125 2372，以便提供適切評估和醫學監察。

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