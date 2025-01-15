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黄大仙祠頭炷香｜黄大仙祠年廿九通宵開放　晚上9時開放予善信等上頭炷香　即看上頭炷香/攝太歲/參拜安排

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 3 小時前

最後更新： 4 分鐘前

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黄大仙祠年廿九通宵開放，公布有關上頭炷香、攝太歲、參拜安排。

【黄大仙 / 頭炷香 / 攝太歲】黄大仙祠將於年廿九（28日）晚上9時正開放予善信入祠第一參神平台等候於上「頭炷香」，並通宵開放至年初一（29日）晚上9時。初二（30日）至十四（2月11日）亦會延長開放至晚上6時，供善信參拜。

嗇色園行政總裁冼碧珊預計，年廿九晚上將有3至4萬人輪候上「頭炷香」，至正月十五接近100萬名善信參拜，與往年相若。冼碧珊指，在警方及運輸署協調下，黃大仙祠的旅遊巴停泊區今年不會封閉，旅遊巴可如常上落客，最多可同時容納逾30架旅遊巴。

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黄大仙祠頭炷香｜禁止攜帶元寶蠟燭、生油及大型香枝

頭炷香方面，善信可在黃大仙祠外的廟宇廣場及黃大仙廣場排隊，年廿九晚上9時起可單向流水式入祠上香，到三個敬香點（大殿、三聖堂及盂香亭）上香後離開，不可停留。

若要等到11時子時上頭注香，則可在第一參神平台等候。祠內將實施單向參神路綫及人潮管制措施，不設求籤區、跪拜區及供品區。祠內禁止攜帶元寶蠟燭、生油及大型香枝，嗇色園建議以每一家庭為單位，攜備9支線香，於祠內三個上香點敬奉。

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如未能親身到祠參拜，可利用園方網上祈福系統向黃大仙師祈福或透過官方YouTube頻道或網上平台TAO-NET觀看現場直播。嗇色園官方Facebook及Instagram專頁將實時直播子夜零時祠內善信上頭炷香的盛況。

正月初一至十五祠內將繼續實施人流管制措施及單向參神路綫。善信可於祠外廟宇廣場及黃大仙廣場排隊入園，正門入口處分為「往大殿」及「往太歲元辰殿」兩條隊伍。善信可先於祠內參拜，隨後由正門斜路折返「太歲元辰殿」拜太歲，毋須離園再排隊。如善信先到「太歲元辰殿」拜太歲，之後則可隨即往第一參神平台到大殿前上香。

黄大仙祠頭炷香｜屬蛇、豬、虎、猴免費拜太歲

正月初二至整個正月期間（30日至2月27日），凡生肖屬蛇、豬、虎、猴之善信，出示有效身份證明文件，即可免費進入「太歲元辰殿」內拜太歲。

太歲元辰殿於年廿九及正月初一暫停開放，正月初二中午12時重新開放。園方於太歲元辰殿內會向善信提供三支檀香，先拜斗姥元君，再拜值年太歲，以及善信的本命太歲，三處各敬一支香，毋須額外帶備香枝及供品。善信進入元辰殿，可獲「琉璃斗姥吊飾」一個；祈福上表，即可獲得「琉璃斗姥吊飾」一個及「硃砂平安手繩」一條。

上月公布的《香港旅遊業發展藍圖2.0》提到，會著眼於宗教旅遊的多元化發展。冼碧珊表示，會積極配合政府的大方向，認同「無處不旅遊」概念。黃大仙區除了道教，也有志蓮淨苑等，值得大力推廣宗教文化旅遊。她續指，黃大仙祠不時舉辦大型活動，如綵燈節、祈福活動等，希望更多人認識本土宗教文化。

嗇色園主席黎澤森則表示，黃大仙祠有來自泰國、南韓，甚至阿拉伯國家的遊客，正考慮加強推廣旅遊、文化及宗教三方面，暫未有具體計劃，但相信會吸引更多遊客。

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