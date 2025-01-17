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糖尿病危機｜中年人高危！身體1部位變粗是警號　醫生：糖尿風險增5倍

都市病

發布時間： 1 小時前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

【糖尿病／腰圍／肥胖／超重／中年危機】中年發福並不代表有福氣，可能是糖尿病殺埋身！台灣有醫生指出，不少人到了中年，會發現越難減走肚腩，原來這個情況與糖尿病息息相關。

最新影片：

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Sick問識答｜骨質疏鬆易致骨折？醫生拆解產後骨質疏鬆　教2招預防方法

台灣心臟內科醫生劉中平在其Facebook專頁發文，指人到中年腰間容易有小肚腩，而內臟脂肪囤積是元兇。劉中平指出，內臟脂肪貼在肝臟和胰臟上面，會引起慢性發炎，導致胰島素的抗性增加，最後引起糖尿病。他指出有4種人屬高危，包括久坐、運動量不足、不良飲食習慣，以及年過40歲的人，感覺一上年紀就自然囤積內臟脂肪，就算平日不吃甜品，腰圍仍會自然隨著年月變粗，最終患上糖尿病。

劉中平指出，根據研究，男性只要腰圍超過90厘米（約36吋）、女性超過80厘米（約32吋）就會增加患糖尿病的風險，尤其是男性如果腰圍超過100厘米（約39吋），患上糖尿病的風險則會增加5倍以上

劉中平亦指出，有些人「瘦底」，無超重卻有大肚腩，這種情況出現時因為腰間周邊肌肉萎縮，肌肉重量流失取而代之為脂肪重量增加，形成體重達標的假象。若發現開始穿不下年輕時的褲子，要注意會否已經出現上述情況。

運動建議：

要減腰圍和內臟脂肪，配合運動就能夠達成。劉中平解釋，內臟脂肪不需要很激烈的運動，反而是中等強度，如走路、踩單車等已經足以滿足運動量。他建議，每周至少進行3次，每次至少做30分鐘以上，以長時間的溫和運動，燃燒內臟脂肪。

飲食建議：

常言道，減肥3分靠運動、7分靠飲食。劉中平建議飲食上攝取低糖、低油脂的食物為主，隨餐加入高纖多蔬菜會更好，能夠促進腸道蠕動，排出脂肪。戒煙酒對於減走「啤酒肚」亦有效。適當的空腹，每餐不要吃太飽，亦避免餓過頭造成暴飲暴食。

糖尿病｜4大不良習慣恐誘糖尿病

瑞金醫院急診科副主任盛慧球強調，不少年輕糖尿病患者求醫時，多數不知道自身患有糖尿病，這些人普遍都有以下4大不良習慣，再加上一些關於感染的誘發因素，便可能發展為敗血症，甚至敗血症休克：

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糖尿病｜糖尿病8大症狀

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糖尿病飲食｜8種食物可逆轉糖尿病

台灣腎臟科醫生江守山曾在其著作《生病一定要吃藥嗎？》中，分享以下8種有助逆轉糖尿病的食物：

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