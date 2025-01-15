網絡熱話︱港女求診中醫索取「2日假紙」　醫師1原因拒絕慘被走數怒斥假病人：不要挑戰我的專業

▲ 港女求診中醫索取「2日假紙」 醫師1原因拒絕慘被走數怒斥假病人：不要挑戰我的專業

【流感／病假紙／醫生紙／中醫／行醫操守】不要濫用醫生紙！近日，一位在銅鑼灣經營診所的中醫師遇到一名30多歲的女子求診，對方要求醫師開兩日病假，但不被批准，結果女子看完症後無付診金便直接離去，令醫師非常無奈。

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中醫師在社交平台Threads發帖講述日前看症不愉快經歷，表示在本月11日（周六），一名30多歲的女子來到診所求醫，該名女病人是新症，稱自己有上呼吸道不適。醫師為她把脈後發現脈象平和，問題不大，決定開1天病假給她。

但女病人隨即問醫師：「可不可以開2日病假？」，醫師拒絕，並向她解釋：

你冇發燒或其他感染。所以，只有1日病假。你食咗藥先，應有改善。

女病人之後便出去等取藥，期間她向診所姑娘表示要去洗手間，結果「一去無回頭」，無付診金就離去。

醫師無奈怒斥：不要挑戰我的專業

女病人的「走數」行為觸怒了中醫師。醫師無奈慨嘆，「每一個病人我都用心去看，而且，中醫講求尋找病因，才可制定適合的治理方案。一個假病人，不僅秏費心力時間找尋原因，也因這樣延誤咗其他有需要的病人。」

醫師更在帖文强調，絕不再容許買病假的「假病人」來看症：

無論中醫或西醫，醫務衛生署也訂明批病假的守則，請大家不要挑戰我的專業。買病假的假病人，請移玉步！

▲ 醫師强調絕不再容許買病假的「假病人」來看症。

網民反應兩極

醫師的帖文引發網民熱議。有一派人認為，雖然港女未算得上患大病，但她也不算詐病，可能只是想要多一日病假休息，醫師應要體諒。

而另一派人就支持醫師的專業判斷，稱讚「好醫師有操守！」。對此，醫師亦再留言表示：

我覺得好多人都唔明白，其實，醫務衛生署係有對於病假係有一定守則，咩病可以放幾多日假，唔係中西醫鍾意畀你，點放就點放，也不是病人想放幾多日就放幾多日。

醫師猜測，可能因為自己不開多日病假給女病人，她很不高興；甚至感覺留言區也有很多人對此感到不高興。不過，醫師稱會繼續堅持自己的專業：

作為專業中醫，我有專業守則去遵守。唔緊要！可能我唔適合呢D病人，咁我咪留返時間做我的病人。我的99.9%病人也是正常，真係好少有呢D case。

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