校園直擊︱佛教林炳炎學生參與春晚化身孫悟空耍棍　學習刻苦練習+團體精神

▲ 佛教林炳炎學生參與春晚化身孫悟空耍棍，學習團體合作精神。

【佛教林炳炎紀念學校】「媽咪我有份做電視的春晚表演，好開心呀！」金蛇將至，春晚活動是一個展示中華文化的盛會，早前佛教林炳炎紀念學校有幸參與電視台的大型春晚演出，讓學生感受中華傳統喜慶文化，在幕前跟廣大觀眾拜個早年。所謂「台上一分鐘，台下十年功」，在準備表演的過程中，他們需要學習如何刻苦練習、克服困難、團隊合作等，有助於提升自信、啟發個人成長。對學生來說，是次活動不僅是一場表演，更是一個成長的過程，當中的點滴畢生受用！

▲ 學生刻苦地練習！（學校提供）

佛教林炳炎紀念學校︱自我突破的孫悟空

早前佛教林炳炎紀念學校20位學生有幸獲邀參與香港開電視所製作的春節晚會其中一個表演項目《棍動盛世》，並在香港HOY TV 、廣東廣播電視台珠江頻道、廣東衛視等平台播放。該項目由跳舞達人狄易達擔任策劃人兼舞蹈總監所創作，主題為《西遊記》，並融合武術、街舞與科技三大元素。

▲ 師生校長大合照。（學校提供）

全場過百名學生化身為機警無畏的孫悟空一起耍棍，聯同20位香港霹靂舞運動員的街舞動感，結合現場充滿視覺震撼的LED地板屏幕技術，令經典的孫悟空取經旅程增添不少奇幻色彩。有機會參與電視台的拍攝工作，尤其是春節晚會如此大型的幕前演出，學生都希望能透過活動可以突破自己。

佛教林炳炎紀念學校︱自信心的提升

該校提倡「五多」精神（即多活動、多體驗、多探索、多欣賞、多鼓勵），一直致力透過多元學習體驗，讓學生盡展所長。學生對今次幕前演出都十分好奇，連一些平時比較被動、性格慢熱的學生，也被激發其積極性，竟主動報名參加其中。老師表示，他們肯踏出嘗試的第一步，就已經是一個不錯的開始，有助於自信心的建立。

在準備是次大型表演活動的過程中，學生事前需要很多練習，到正式演出時，又要面對台下眾多觀眾，箇中壓力絕不容小覷，他們需要學習如何保持冷靜，並慢慢建立自信心，才能如常發揮。自信心的提升，令學生加深自我認識，對生涯規劃有莫大的幫助。四年級學生陳澤鋮指出，跟其他演員合作時，初時感到有點害羞，但漸漸懂得開放自己，結識其他學校的同學並互相交流。平時他有武術訓練，今次有機會接觸更多不同棍法，希望日後有機會好似武術運動員代表香港出賽。

▲ 場面盛大！（學校提供）

佛教林炳炎紀念學校︱刻苦態度的磨練

由於不少學生都是首次參與大型錄影節目，所以老師初時都擔心他們會否因為心情緊張，再加上平時繁忙的學業，而影響表演水準。幸好學生並沒有令老師失望！他們把時間分配得宜，盡量避免把排練時間與其他課程衝突。

▲ 學生們都很認真！（學校提供）

學生要表演由香港知名武術運動員馮泳施親自設計的「孫悟空棍法7式」，初時他們都覺得一定的難度。由於排練時間不多，為了有更理想的演出效果，他們認真看待每一次的排練，刻苦練習。陳澤鋮同學表示，自己平時雖有武術訓練，今次學習其中一個要下跪的動作，令小腿出現麻痹，但仍堅持練習，決不放棄。

▲ 學生們體驗電視製作行業。（學校提供）

佛教林炳炎紀念學校︱團體精神的體會

是次動員逾百位表演者的大型表演，當中講求團體合作精神，四年級學生周詩敏及吳梓柅都有深刻的體會。她們異口同聲指出，排練期間，最大的難處在於需要與為數眾多的表演者一齊運用棍法之餘，亦要配合其他演員強勁的舞蹈，需要花上不少時間排練與磨合，才逐漸建立默契。學生間懂得互相幫助，讓彼此慢慢熟練棍法，在最後錄製的時候，更能接近完美地展現出來，令老師十分欣賞。該校校長許定國表示，團隊精神有助於培養學生的合作技巧、增強其責任感、建立人際關係、學懂如何尊重和欣賞別人等，對學生受益一生。

▲ 排練由早到夜。（學校提供）

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