富三代｜學霸孫仔霍智謙承父衣缽做醫生　霍英東名門後裔孫女為法律界之花

▲ 已故商人霍英東的二房孫子女均是學霸。

【霍英東孫/富三代】霍英東二房兒子霍文遜育有3名子女，當中姊妹花霍詠詩跟霍詠盈為媒體焦點，擁有標緻外貌的霍詠詩更被封為「霍家最美千金」，二房公子霍智謙生活則相對低調，原來霍智謙繼承父親衣缽做醫生。

早前霍詠盈轉載香港大學矯形及創傷外科學系一篇報道，報道內容是關於半月板撕裂的治療方案，負責撰寫的正是霍詠盈的胞兄霍智謙。

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霍英東孫兒｜不愛奢華的霍家公子

畢業於香港大學醫學院的霍智謙，現正擔任香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院矯形及創傷外科學系駐院專科醫生，而霍文遜為著名外科專科醫生，早年更有份創立澳門科大醫院，霍智謙接爸爸捧加入醫療行列。

不過霍智謙平日生活非常低調，2020年，被揭以800多萬購入西環某300呎單位，跟一般的富三代奢華生活大相徑庭，比較低調樸實。

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霍英東孫女｜霍詠詩成法律界之花

事實上霍英東三名孫兒均是學霸，孫女霍詠詩於美國修畢法律博士後，回港執業成為律師。2018年她下嫁富二代Matt Lee，兩年後誕下一女，身為一孩之母的她依然保養得好好。

霍英東孫女｜霍詠盈與吳婉芳大仔結婚

至於細孫女霍詠盈（Caroline）同樣為一名高材生，Caroline多才多藝，自細已經學習拉小提琴，可說充滿藝術天份，她為一名英國皇家藝術學院建築系碩士生，2021年11月跟吳婉芳大仔胡智略（Caspar）結婚。

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霍英東家族｜成立基金確保子孫安穩過活

已故商人霍英東早年曾被列入「全球富豪排行榜」第181位，坐擁37億美元資產，生前他成立家族基金，規定每位家庭成員從基金提取生活費，可以確保子孫安穩過活。

除了霍文遜兒子霍智謙生活較樸實，霍英東長孫霍啟剛一家同樣不愛揮霍，育有一子兩女的霍啟剛曾被拍到買特價包點及乘搭港鐵，至於百億新抱郭晶晶同樣不愛炫富，生活貼地的她愛逛超市買餸以及買平價童裝，一家人去旅行更乘坐經濟艙。

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