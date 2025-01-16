高鐵優惠｜高鐵半價優惠限時開搶 香港西九龍站出發最高折扣$120
撰文： 王月明
發布時間： 2 小時前
最後更新： 1 小時前
【車票 / 高鐵 / 農曆新年】春節假期馬上就要到了，相信不少市民有外出的旅行計劃，旅遊平台Klook近期推出「新年高鐵賞」，乘客可以5折優惠購得由香港西九龍站出發之車票，最高折扣120元，即睇優惠詳情！
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高鐵優惠｜車票限時限量半價優惠
Klook由1月14日至19日每日上午8時開搶限量高鐵車票優惠碼，成功領取後購買由香港西九龍站發出之車票可享5折，最多可減120元，該優惠適用於1月28日至2月2日的高鐵車票。
此外，另有消費滿300元並於付款前輸入優惠碼【2025HSR1】，可減免25元，每位乘客至多可使用2次，即往返2程車票可減50元。
「新年高鐵賞」詳情
優惠日期：即日起至1月19日
開搶時間：每日上午8時
開搶方式：Klook官網
最低消費：$75
最高折扣：$120
最新高鐵票開賣時間表：
|春節期間高鐵開票時間
|1月14日
|1月15日
|1月16日
|1月17日
|1月18日
|1月19日
|車票日期
|1月28日高鐵票
|1月29日高鐵票
|1月30日高鐵票
|1月31日高鐵票
|2月1日高鐵票
|2月2日高鐵票
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