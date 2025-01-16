高鐵優惠｜高鐵半價優惠限時開搶　香港西九龍站出發最高折扣$120

▲ 一連6日高鐵半價優惠限時開搶，香港西九龍站出發最高折扣$120。

【車票 / 高鐵 / 農曆新年】春節假期馬上就要到了，相信不少市民有外出的旅行計劃，旅遊平台Klook近期推出「新年高鐵賞」，乘客可以5折優惠購得由香港西九龍站出發之車票，最高折扣120元，即睇優惠詳情！

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高鐵優惠｜車票限時限量半價優惠

Klook由1月14日至19日每日上午8時開搶限量高鐵車票優惠碼，成功領取後購買由香港西九龍站發出之車票可享5折，最多可減120元，該優惠適用於1月28日至2月2日的高鐵車票。

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此外，另有消費滿300元並於付款前輸入優惠碼【2025HSR1】，可減免25元，每位乘客至多可使用2次，即往返2程車票可減50元。

「新年高鐵賞」詳情

優惠日期：即日起至1月19日

開搶時間：每日上午8時

開搶方式：Klook官網

最低消費：$75

最高折扣：$120

最新高鐵票開賣時間表：

春節期間高鐵開票時間 1月14日 1月15日 1月16日 1月17日 1月18日 1月19日 車票日期 1月28日高鐵票 1月29日高鐵票 1月30日高鐵票 1月31日高鐵票 2月1日高鐵票 2月2日高鐵票

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