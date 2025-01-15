腎衰竭｜57歲王喜驚揭患末期腎衰竭　12月曾入院一度被判終身洗腎近況曝光

【王喜／腎衰竭／洗腎】57歲王喜早年移居台灣，日前在Instagram驚爆自己患末期腎衰竭，一度被判終身洗腎，最新病情曝光。

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現年57歲王喜昨日（14日）在Instagram發文，上載兩張驗身報告指數，指自己一度患末期腎衰竭，幸而最近病情有好轉，

由被判「終身洗腎」到「自簽出院」；由末期腎衰竭到3B期腎衰竭；證明爸媽給我的基因跌撞唔爛堅如磐石。

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王喜早年已由英國移居台灣，在去年12月，他曾上載一張在醫院病床的照片，手臂上插有輸血管，當時他在留言中提透露身體抱恙住院，但未有透露所謂何事：

7000台幣一晚的單人房。#習慣就好#想太多#打擾了#不好意思

腎衰竭｜腎功能下降5大徵兆

日本腎臟科醫生高取優二接受媒體訪問時指出，腎臟是「決定壽命的器官」同時即使受損亦很少有明顯的症狀，因此發現時病情往往已經較為嚴峻。他列出以下5種腎功能下降的徵兆，提醒市民一旦身體出現這些變化，有可能代表腎臟正在求救，最好及早求醫接受檢查，以掌握腎臟的健康狀況。

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腎衰竭｜「1分鐘鍛鍊」增強腎功能

有「日本腎臟復健治療之父」之稱的腎臟科醫生上月正博，設計了一套「1分鐘鍛鍊」運動，一共有4組持續1分鐘左右的動作，方便患者自行訓練腎功能。他提到，這些動作可以訓練肌肉，達到預防肌少症及衰弱綜合症的效果，同時增強腎臟功能；而為了加強肌肉分解及修復過程，他就建議患者應隔日進行一次鍛鍊。

4招「1分鐘鍛鍊」動作如下：

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腎衰竭｜腎衰竭初期病徵難測

據醫管局資料指出，現時本港有1萬多名末期腎衰竭病者。腎功能衰竭可影響身體所有器官運作，當發展至末期腎衰竭，若沒有透析治療或腎臟移植，足以致命。

導致腎衰竭成因眾多，其中以糖尿病為最大元兇。腎病科專科醫生何繼良指出，腎衰竭發病年齡主要集中在50至60歲，但近年有年輕化趨勢。將近半數末期腎衰竭患者由糖尿病引起，而每6位糖尿病患者就有1位出現腎功能惡化，兩者之間有著密切關係。

何繼良表示，腎病早期症狀不明顯，只能依賴體檢時發現，若等到患者出現蛋白尿等明顯徵狀時才被發現，則病情或踏入中至晚期階段，可能已難以逆轉。倘若病發至末期時更需洗腎或換腎，然而洗腎患者的5年存活率僅約43%。

點擊下圖睇及慢性腎衰竭徵狀：

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