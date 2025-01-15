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飲食情報｜被譽甜品界米芝蓮的法式蝴蝶酥　香港女廚師獲國際認證

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

NEKO PUFF 法式蝴蝶酥

Neko Puff經典法式蝴蝶酥榮獲國際味道研究所（International Taste Institute） 一星榮譽，對其卓越品質和獨特風味的高度肯定。這項殊榮的獲得，象徵著在全球甜品界的最高標準。

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國際味道評審團由250多名專業廚師和飲品專家所組成，他們的評價標準極為嚴苛，僅有極少數的甜品能夠通過他們的考驗。

Neko Puff 的法式蝴蝶酥在這樣的評審環境下脫穎而出，顯示出其在風味、質地和整體呈現上的非凡表現。這些評審成員來自20多個國家，均為外部獨立的專業人士，他們的專業知識和對風味的敏銳洞察力，為這項榮譽增添了無比的分量。

這款法式蝴蝶酥由世界冠軍甜品師 Chef Gloria 親自創作，每一個細節均經過精心設計，帶來無與倫比的鬆脆美味。蝴蝶酥以獨家創製的酥皮為基礎，經過悉心製作，展現出獨特的酥脆口感和濃郁的牛油香氣，讓每一口都充滿驚喜。

蝴蝶酥的外層金黃酥脆，輕輕一咬，便能感受到層層酥皮的細膩與空氣感，香氣撲鼻而來，讓人忍不住想一口接一口，為味蕾帶來奢華的享受。

蝴蝶酥的外觀更是如藝術品般精緻，特別以 Chef Gloria 在 2022 年獲頒盧森堡藝術大獎榮譽證書的作品《My Life》及 2024年獲頒Internation Contest of Contemporary Art 榮譽作品《徳川家猫》作為封面。這份獨特的甜品不僅適合作為自享的美味，更是節日送禮的佳品，完美契合節日的氛圍，傳遞祝福與喜悅。

法式蝴蝶酥（$188原味、 四季伯爵茶•肉桂蘋果•海苔肉鬆•黑芝麻椰絲）

Neko Puff【銅鑼灣店】

地址：香港銅鑼灣霎東街33號智選假日酒店地下G04B舖

查詢電話:  23333980

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