移民英國丨移英1個月寄過百封CV無回音　港女為慳錢捱凍唔敢開暖氣 : 係咪要諗返香港?

【移民／英國／港女】移民潮盛行，不過，近日有已移英的港女卻於網上苦呻搵工辛酸經歷，指自己與另一半移居英國已經1個月，儘管已經「寄超過100份CV」，而且「執貨，執房洗廁所都send過」卻仍然毫無回音，因此感到十分心灰意冷。

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移民英國丨寄百份CV無回音

該名港女早前於Threads上發文指與丈夫移居英國剛好一個月，儘管已「寄超過100份CV」，但工作卻依然沒有著落，令她對生計非常憂心，因此即使當地天氣已經非常寒冷，「凍到塊面青，腳板痛」，她依然只是「羽絨瞓覺」，不敢開暖氣，務求慳得「一蚊得一蚊黎交各種Bills and Tax嘅信…」。

寄超過100份CV，有3份2冇回音，剩返嗰3份1全部都係收到reject email....究竟呢種情況仲要等幾耐？😓個個都叫我放鬆啲，享受埋個聖誕假，但又有幾多個真係喺人在異地，前路茫茫嘅環境之下仍然可以放鬆？

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疑定居偏遠小鎮肇禍

港女又留言補充指自己已經對工種沒有任何要求，「移民嗰日開始我就放低晒喺香港所有嘢，清潔，執貨，執房洗廁所我都有send過」，但仍然沒有見工機會，因此懷疑是自己定居的地方過於偏遠所致:

因為呢度租金平，其他大城市Afford唔到..而且呢度行去市中心只係10分鐘路程，本身諗自己可以喺附近搵到工，再慢慢儲錢，但點知嚟到一間舖頭都唔請….

港女指自己與丈夫因為「租金平」定居於英國城市普雷斯頓（Preston）的一個小鎮，後來卻發現得不償失，不但搵工不方便，而且發現交通費十分驚人:

之前我老公返工廠工，淨係一日嘅車費都用咗接近40鎊，但只係返咗四個鐘…賺埋都唔夠一日嘅車費😢睇嚟真係點窮都要買一架車…

港女表示其實早在數年前曾於英國工作假期，因此已有當地工作經驗，但可能「真係住嘅地方限制咗，而且我哋亦都未有車」，「好後悔無在倫敦落腳」，而且「沒有在香港學定一門手藝」，因此她不禁憂心:

希望等到聖誕節之後會好啲，但如果聖誕之後都冇人請嘅話….就真係諗係咪要返香港？

網民集氣加油

帖文曝光後，瞬即引起不少網民熱議，有已移英的同路人表示自己亦深明搵工困難，「試過send 500封CV」，有人鼓勵事主勿灰心，在未有工作前，更加應該開暖氣，照顧好自己身體。

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