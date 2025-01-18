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新年大掃除｜浴室廚房玻璃膠發霉靠2大法寶清走　防霉4招最關鍵係呢1樣

家事百科

撰文： 李惠儀

發布時間： 42 分鐘前

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年廿八，洗邋遢，大家可以跟以下方法清走玻璃膠的黑色霉菌！

【新年大掃除/玻璃膠發霉處理/家居清潔】年近歲晚，又是時候大掃除了。大家有沒有發現浴室、洗手間或廚房的玻璃膠很容易發霉，佈滿黑點令人倒胃口，而且一般家居清潔很難抹走！如果想輕鬆清走發黑霉菌，原來只需要2大法寶，再加上4招作日常護理，即可保持玻璃膠乾淨無霉狀態！

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浴室廚房大掃除｜玻璃膠發霉成因

玻璃膠的種類分為中性、酸性、水性和防霉性4種，通常用於洗手盆邊、馬桶邊和企缸邊等；日常使用浴室時，玻璃膠的表面容易沾附肥皂泡沫、皮屑或污垢，加上潮濕的環境，使暴露在空氣中的玻璃膠長出黑色霉菌，不用再苦惱，原來有一個既簡單又有效的清潔方法，只需兩樣法寶即可。

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玻璃膠發霉處理｜清潔霉菌妙法+2大法寶

2大法寶+其他工具：

  • 漂白水、廚房紙巾
  • 另準備一個小臉盆和防水手套

點擊圖片即睇除霉步驟：

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玻璃膠發霉處理｜4招預防玻璃膠發霉

正所謂預防勝於治療，現有4大招預防玻璃膠發霉，當中最關鍵的1招是保持環境乾燥

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預防玻璃膠發霉｜1. 保持環境乾燥

每次洗完澡後，浴室難免會濕漉漉，所以一定要記得開窗或打開排風扇，讓浴室快速通風乾燥，因為乾燥的環境有助抑制霉菌的生長。

預防玻璃膠發霉｜2. 拭乾水漬

除了開窗通風，每次用完浴室，都應該要用乾毛巾或刮水器擦乾瓷磚和玻璃膠周圍的水漬，避免水份滲入縫隙讓霉菌滋生。

預防玻璃膠發霉｜3. 定期使用抗霉清潔劑

定期使用抗霉清潔劑清理一次玻璃膠的縫隙，例如每周一次，這樣可以有效防止霉菌的累積。

預防玻璃膠發霉｜4. 使用防霉玻璃膠

如果原有的玻璃膠已老化或霉菌問題難以根治，可以考慮更換為防霉玻璃膠。這類玻璃膠添加了抗霉劑，對抗潮濕環境中的霉菌效果更加顯著。

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