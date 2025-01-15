日本櫻花2025︱日本櫻花預測出爐東京/大阪/京都3月尾盛開【附14大熱門城市花期表】
撰文： 王明芳
發布時間： 57 分鐘前
【日本櫻花2025】每年3月尾都是日本賞櫻季節，但受住全球暖化影響，日期可能有出入，日前日本氣象株式會社終於出了日本櫻花開花預測情報，港人熱門旅遊地點，東京、京都、大阪都在3月尾開花，有意到日本賞櫻要睇定機票！
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日本氣象株式會社日本櫻花開花預測情報，最後更新日期為本月9日，根據預測，福岡、高知及鹿兒島的櫻花預計將於3月22日綻放，而東京的櫻花則會在3月24日左右開花。大阪的櫻花預計會在3月27日盛開，至於遙遠的北海道，其櫻花的開花時間則定在5月1日。
另外，Weathermap的預測與日本氣象株式會社相差幾天，東京為3月21日開花、大阪為3月26日、北海道的札幌為4月24日。
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日本櫻花2025︱14大熱門城市花期表
日本櫻花2025︱2025年日本各地開花預測日期
【2025年1月9日第一次公開預測】
|位置
|預計開花日期
|開花偏差（天）
|最佳日期
|年平均開花日期
|札幌
|5/1
|0
|5/5
|5/1
|青森
|4/21
|-1
|4/25
|4/22
|仙台
|4/7
|-1
|4/13
|4/8
|東京
|3/24
|0
|3/31
|3/24
|金澤
|4/2
|-1
|4/8
|4/3
|長野
|4/11
|0
|4/16
|4/11
|名古屋
|3/24
|0
|4/3
|3/24
|京都
|3/27
|1
|4/4
|3/26
|大阪
|3/27
|0
|4/3
|3/27
|和歌山
|3/26
|2
|4/2
|3/24
|廣島
|3/24
|-1
|4/3
|3/25
|高知
|3/22
|0
|3/29
|3/22
|福岡
|3/22
|0
|3/31
|3/22
|鹿島
|3/22
|-4
|4/2
|3/26
資料來源:日本氣象株式會社
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