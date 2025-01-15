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日本櫻花2025︱日本櫻花預測出爐東京/大阪/京都3月尾盛開【附14大熱門城市花期表】

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 57 分鐘前

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有意去日本賞櫻要留意開花日期喇！

【日本櫻花2025】每年3月尾都是日本賞櫻季節，但受住全球暖化影響，日期可能有出入，日前日本氣象株式會社終於出了日本櫻花開花預測情報，港人熱門旅遊地點，東京、京都、大阪都在3月尾開花，有意到日本賞櫻要睇定機票！

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日本氣象株式會社日本櫻花開花預測情報，最後更新日期為本月9日，根據預測，福岡、高知及鹿兒島的櫻花預計將於3月22日綻放，而東京的櫻花則會在3月24日左右開花。大阪的櫻花預計會在3月27日盛開，至於遙遠的北海道，其櫻花的開花時間則定在5月1日。

點擊圖片放大

 

另外，Weathermap的預測與日本氣象株式會社相差幾天，東京為3月21日開花、大阪為3月26日、北海道的札幌為4月24日。

點擊圖片放大

日本櫻花2025︱推薦下載櫻花前線 2025 年預測APP

為了緊貼日本櫻花花期表，建議推薦下載櫻花前線App:SakuraDate 櫻花追蹤，提供日本櫻花即時的預測資訊。而且SakuraDate收錄了日本櫻花百選景點地圖資訊，並且統計歷年平均開花與滿開的時間，讓大家輕鬆掌握各地櫻花盛況及各項櫻花訊息，為大家出發前做好準備！

櫻花前線2025年預測APP下載

App Store / Google Play

日本櫻花2025︱14大熱門城市花期表

日本櫻花2025︱2025年日本各地開花預測日期

【2025年1月9日第一次公開預測】

位置預計開花日期開花偏差（天）最佳日期年平均開花日期
札幌5/105/55/1
青森4/21-14/254/22
仙台4/7-14/134/8
東京3/2403/313/24
金澤4/2-14/84/3
長野4/1104/164/11
名古屋3/2404/33/24
京都3/2714/43/26
大阪3/2704/33/27
和歌山3/2624/23/24
廣島3/24-14/33/25
高知3/2203/293/22
福岡3/2203/313/22
鹿島3/22-44/23/26

資料來源:日本氣象株式會社

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