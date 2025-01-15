日本櫻花2025︱日本櫻花預測出爐東京/大阪/京都3月尾盛開【附14大熱門城市花期表】

▲ 有意去日本賞櫻要留意開花日期喇！

【日本櫻花2025】每年3月尾都是日本賞櫻季節，但受住全球暖化影響，日期可能有出入，日前日本氣象株式會社終於出了日本櫻花開花預測情報，港人熱門旅遊地點，東京、京都、大阪都在3月尾開花，有意到日本賞櫻要睇定機票！

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日本氣象株式會社日本櫻花開花預測情報，最後更新日期為本月9日，根據預測，福岡、高知及鹿兒島的櫻花預計將於3月22日綻放，而東京的櫻花則會在3月24日左右開花。大阪的櫻花預計會在3月27日盛開，至於遙遠的北海道，其櫻花的開花時間則定在5月1日。

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另外，Weathermap的預測與日本氣象株式會社相差幾天，東京為3月21日開花、大阪為3月26日、北海道的札幌為4月24日。

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日本櫻花2025︱14大熱門城市花期表

日本櫻花2025︱2025年日本各地開花預測日期

【2025年1月9日第一次公開預測】

位置 預計開花日期 開花偏差（天） 最佳日期 年平均開花日期 札幌 5/1 0 5/5 5/1 青森 4/21 -1 4/25 4/22 仙台 4/7 -1 4/13 4/8 東京 3/24 0 3/31 3/24 金澤 4/2 -1 4/8 4/3 長野 4/11 0 4/16 4/11 名古屋 3/24 0 4/3 3/24 京都 3/27 1 4/4 3/26 大阪 3/27 0 4/3 3/27 和歌山 3/26 2 4/2 3/24 廣島 3/24 -1 4/3 3/25 高知 3/22 0 3/29 3/22 福岡 3/22 0 3/31 3/22 鹿島 3/22 -4 4/2 3/26

資料來源:日本氣象株式會社

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