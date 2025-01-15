飲食情報｜日本冬甩店Mister Donut 2號店進駐apm　開幕首日再現排隊熱潮

▲ 日本冬甩店Mister Donut 2號店進駐apm

深受香港人喜愛的日本冬甩品牌Mister Donut於觀塘apm開設香港2號店，開幕首日早上，已有近百名粉絲在店外排隊等候，當中更包括來自日本的忠實粉絲。排隊人龍延綿不絕，再次展現Mister Donut的超強號召力！

Mister Donut自去年10月在尖沙咀K11 Art Mall開設1號店以來，持續獲得香港人的熱烈支持。今次於觀塘apm開設的2號店，秉承品牌一貫的高品質及每日新鮮手作的理念，帶來日本正宗的美味冬甩。

慶祝2號店開幕，Mister Donut特別推出開幕優惠：由1月15日起，凡於apm店購買6件裝或10件裝冬甩，即可獲贈2025年特別版年曆卡乙張（數量有限，先到先得，送完即止）

▲ 觀塘apm開設香港2號店

開幕首兩日（1月15-16日），每日首200位購買10件裝冬甩的顧客，可獲贈日本直送Mister Donut限定版文件夾一個（每日限量200個，先到先得，送完即止。

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