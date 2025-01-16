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體臭困擾︱男子嚴重體臭+口臭辦公室散播「肥宅油垢味」　同事崩潰：被臭到頭痛

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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男子嚴重體臭+口臭辦公室散播「肥宅油垢味」　同事崩潰：被臭到頭痛

【體臭／口臭／】辦公室變毒氣室！近日，台灣一名男網民發文抱怨，指辦公室有一位男同事「超級臭」，不但有體臭，還有嚴重口臭，即使戴上口罩也聞得到，令人非常崩潰。

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男網民在社交平台Dcard發文「同事好臭怎麼辦…」，表示辦公室長期被一位男同事的體臭味「攻擊」，尤其星期一的味道最嚴重：

就是一種起床不換衣服，直接穿一整個晚上留下臭汗，臭汗又乾掉的衣服來上班的感覺。肥宅體臭、油垢味。

網民坦言，因為只要這名男同事請假，辦公室就完全不會有怪味，甚至是很清爽的感覺；但只要他在的話，整間辦公室就會被一股既悶又臭的異味籠罩，所以「很確定（臭味來源）是他」。

除了體臭，男同事甚至還有嚴重口臭。網民形容「大概是刷牙沒刷乾淨或是時常熬夜的肝火臭」，又透露男同事很常喝飲料，幾乎不喝水，懷疑是造成他口臭的原因之一。更要命的是，男同事平時上班都用口呼吸，導致臭上加臭，即使戴上口罩都能聞到，非常誇張：

我甚至被臭到頭有點痛… 那種臭是體臭+口臭混雜而成，具有攻擊性的味道，真的臭到會讓人生氣的那種。我都不知道坐他旁邊的同事是怎麼活下來的…

網民藉此自省，表示因為這名男同事，讓自己養成了良好的衛生習慣，例如時常留意檢查衣服、口腔、腋下有沒有臭味；注意有沒有牙結石、飯後一定用牙線清潔。盡量不喝飲料，時常喝水，又注意糾正自己別用口呼吸。習慣早上沖涼、搓耳後、背部、腋下跟脖子這些容易有油垢味的地方，立志成為一名「雖然沒有香噴噴，但至少不會用臭味攻擊他人的男孩子」。

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同場加映：6大易有臭狐因素

台灣皮膚科醫生陳昱璁曾指出，腋下有大汗腺，其分泌物原本是無臭無味，但腋下有濃密的毛髮容易形成悶熱潮濕的環境，因此皮膚細菌的多樣性就比較高，大汗腺的分泌物與腋窩暖濕的環境，造就了細菌容易繁殖生長。而這些汗腺的分泌物，例如汗水、油脂、沒用的蛋白質，被細菌分解後產生成有氣味的化學物質，這就是狐臭。

而臭狐患上有時容易習慣自己身上的氣味，出現嗅覺疲勞，需要別人提醒才知道自己有臭狐問題。以下有6大因素較容易有臭狐︰

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若要改善臭狐問題，可從日常生活習慣、飲食、精神狀態和個人護理方面入手：

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同場加映：5類口臭味恐藏健康警號

台灣重症科醫生黃軒日前於Facebook專頁指出，口臭雖然屬於常見健康問題，但除了可能會影響社交外，亦有可能是健康問題的潛在警訊。黃醫生列出5種較為深刻的口臭味，引用多個研究報告，解釋每種口臭所對應健康問題：

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醫生分享4個有助改善口腔苦臭的方法：

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