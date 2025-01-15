祖兒阿Sa｜祖兒阿Sa講到阿媽感觸　感慨：呢幾年真係開始覺得媽咪老

▲ 祖兒阿Sa講到阿媽感觸，感慨：呢幾年真係開始覺得媽咪老。

【容祖兒 / 蔡卓妍 / 因為是朋友呀2】《因為是朋友呀2》第五、六集繼續新加坡之旅，容祖兒、蔡卓妍跟鍾欣潼在陸上歎完美食，轉眼便跑到遊輪，玩到出海。

這次她們找來高海寧（高Ling）擔任嘉賓，高Ling帶媽媽一同上船遊玩，幾人講到家人時，阿Sa、祖兒有笑有淚，感慨：「呢幾年真係開始覺得媽咪老啦。」

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祖兒阿Sa｜眾人一齊玩甲板跳傘

四人首先參觀遊輪上的各種活動，最後一齊試玩「甲板跳傘」，祖兒率先嘗試，玩完後她表示「緊張緊張，成個人都好繃緊，有啲難平衡，大家小心啲，盡量將自己感覺放輕鬆。」

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輪到阿Sa，可能得到祖兒的傳授，能成功飛起一點，玩完後她馬上分享經驗，「我知道嗰個秘訣，你要由腹部開始以下，全部都會捉緊，我而家個pat pat好緊呀！」

最後輪到高Ling，只見她不停盤旋，雖然十分搞笑，但大喊很爽，「成日諗住：『我要飛高啲、我要飛高啲！』但係又唔知點發力，但係好爽呀！」

祖兒阿Sa｜感慨：呢幾年真係開始覺得媽咪老

活動結束後，眾人便開始用餐，高媽媽也一起參與晚餐，席間高Ling提到自己與媽媽的相處時，阿Sa十分感觸，「入行開始媽咪一直幫我理財，但係呢幾年真係開始覺得媽咪老啦……」

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隨後阿Sa便哽咽起來，「媽咪開始約我去跟行或者見律師……『你下個禮拜一得唔得閒呀？我哋一齊去銀行…… 去搵一搵律師。』然後媽咪就話：『你知唔知，媽咪真係老啦，我唔係唔想幫你，只係我怕我冇呢個能力。』…… 佢係希望我學習，我都要自己知道點樣生活……」

她又提到媽媽性格跟她相似，「譬如病咗，佢唔會同我講，譬如佢要去醫院做一個小手術，但我係你個女嚟架嘛，我都希望你會話我知，但佢就係驚我擔心，但最後都係會俾我發現，我發現咗我又會好內疚。」

祖兒聽後坦言亦有同感，「我同媽咪都係咁，有時我會問佢：『你要唔要同我一齊去旅行？』以前佢係唔會考慮，會同我一齊飛，但而家嘅佢比較鍾意留喺屋企。所以我希望有更多時間喺屋企陪佢。」

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