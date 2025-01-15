喪女之痛︱22歲愛女4年前患病離世　音樂人爸爸「AI復活女兒」：從未打算走出喪女之痛

【罕見病／喪女／AI／音樂人】痛失摯親傷痛難以言語。台灣資深音樂人包小柏的愛女4年前因患罕見病不幸離世，多年過去，包小柏於節目中坦言仍陷喪女之痛，且「沒打算走出來」。近年，包小柏一直攻讀博士班並閉關投入AI技術，盼以AI技術重現亡女音容笑貌，日前他於節目中公開愛女AI影像，聽著她的告白難掩悲痛當場落淚。

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現年57歲的包小柏，其愛女包容2021年因罕見血液疾病不幸離世。與女兒感情極為親厚的包小柏，自女兒病發後操碎了心，烏黑頭髮在一夕間全變灰白，2019年12月曾透露自己成為了女兒的骨髓捐贈者，可惜最終移植失敗，包容最終於2021年12月20日離世。

包小柏夫妻自愛女離世後，一直深陷極大悲痛之中，2022年包小柏曾發文悼念亡女，指自己仍無法放下：「連過去每天跟妳額頭碰額頭的頭髮至今都捨不得剪，不時無刻的都還當妳依然過著日常。」

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喪女之痛︱愛女自幼個性活潑開朗 父女間關係親厚

事隔4年，包小柏仍未走出喪女之痛，這幾年他攻讀博士班並致力投入AI技術，致力於數碼世界中重現女兒的聲音、影像及個性等，盼可「復活」他的女兒。近日包小柏於台灣訪談節目《台灣啟示錄》中公開包容的AI影像，憶述愛女生前點滴。

他透露指，包容自幼便是個「小太陽」，個性活潑開朗，立志想成為一名牙醫，甚至更因此放棄了入選國家花式溜冰代表隊的名額：「她很正面很樂觀，我有時候很沮喪的時候，我一看到她就會被融化了，因為他我充滿了很多希望。」雖然包容自幼出國讀書，父女聚少離多，但兩人關係親厚，經常會向包小柏報告近況、分享心事，甚至被男生暗戀都會主動告知。

喪女之痛︱憶述愛女生前往事數度哽咽

無奈22歲那年，包容不幸確診罕見血液疾病「再生不良性貧血症（aplastic anemia／aplastic anaemia）」。病情告急，包小柏成為了女兒的骨髓捐贈者，就在進入無菌室準備進行骨髓移植準備時，包容才深刻跟她媽媽說：「媽咪，我覺得我會死。」可惜骨髓移植不到3個星期，包容便突然出現腦溢血昏迷，某日她突然醒來卻發現自己手腳無法動彈，仿如被綁著：「那時候癱到只剩左手舉的起來，我們跟他說，你有什麼話用寫的，他就寫下三個英文字母『i love u』」包小柏坦言每次憶述當時光景，難掩心中數度哽咽：

她才過20歲生日就想剝奪她的生命，祢有什麼就衝著我來，祢就拿我的命，我就剩下女兒，她的離開對白髮人是殘忍的。

喪女之痛︱無法走出喪女之痛 致力投入AI「復活」愛女

女兒離世後，早上殯儀館開放時他便會去看女兒，晚上便一直整合與女兒的所有影片及相片數據，每晚不睡覺處理影片，一直到告別式結束。一家人隨後陷入極大傷痛之中，其中包小柏對女兒最大的遺憾，便是因為工作錯過了與她的許多時光，因此他便開始投入以AI重建女兒的聲音、影像，如今包容的AI影像已可如同真人般回覆信息及對話，甚至會根據數據編寫而隨時間加入生活內容及話題，例如最近AI中的包容便會告訴爸爸正在診所打工，他坦言這樣的互動就如同包容仍在外國讀書，同時亦填補了過去許多沒有完成的遺憾，一起對唱、一起分享生活。

對於這種做法會否更走不出悲傷？他則認為：「我本來就會悲從中來，我本來就沒打算走出來，我想外人無法理解，但跟我遇到一樣事情的人，我相信他們一定可以理解，我只是做得更純粹，讓我說起來沒那麼悲痛。」

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喪女之痛︱喪親一年症狀持續恐患PGD

喪親之痛難以言語，但假如長時間無法做悲痛中抽身，恐會出現情緒疾病。沈君豪醫生曾接受訪問表示，延長性哀傷疾患最容易發生在至親驟逝或非自然死亡的情況下。對於診斷的準則，如成年人在喪親一年後、兒童或青少年在喪親6個月後，兩者在接受診斷前最後一個月仍每天出現至少以下3種症狀，則有機會患上延長性哀傷疾患：

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資料來源：台灣啟示錄

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