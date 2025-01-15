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求職攻略｜見工面試問題唔識答點算？　職場專家教1套公式應對

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發布時間： 2 小時前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

見工面試問題唔識答點算？職場專家教1套公式應對。

【見工/面試問題/求職攻略】面試之所以令人感到有壓力，其中一個原因就是不知道怎樣處理「不懂回答的問題」。今天半宅職薯就和大家分享一套招式，足以應付絕大部分開放式面試難題。

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升中面試︱升中面試自我介紹最強攻略　專家教分4部份部署切忌做1行為【附校長貼士天書】

見工面試｜不懂回答面試難題？只需要一招應對

例如面試官問：

「你現在申請成為銷售部的主管，請告訴我你激勵下屬的詳細計劃。」

激勵下屬並不困難，困難的是如何說出一個詳細計劃。

在這裏我向你介紹「向上歸類，橫向舉例，向下講解」這技巧。點擊圖片放大看詳情：

點擊圖片放大
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見工面試｜面試題回答範例

現在你已經明白了這套招式的結構，那麼在回答文章開首的面試問題時，你可以考慮這樣答：

「其實銷售團隊和公司都站在同一陣線，就是為了大家的持續發展而努力。

而事實上，銷售工作和老師、消防員及醫生一樣，都是靠一個崇高使命去推動他們努力工作。就銷售工作而言，就是為人帶來更好的生活。

我的激勵下屬計劃，就是把每一位同事的目標，和公司的長遠發展目標連結起來。透過給予每一位同事一個崇高使命，讓他們知道精明選購產品在提升人們生活質素的作用，讓他們深切明白工作的意義。

例如我會每星期和下屬午飯一次，言談之間帶出上述理念，也公開讚揚表現突出的同事；

閒時我也會個別和下屬閒談，了解他們內心的需求，嘗試把他們的需求連結到公司的大方向。例如要養妻活兒的下屬，我便提示他和公司一起發展，可以令妻兒生活更加豐足；

對於希望為社會做一點事的下屬，我會向他解釋公司的產品如何提升消費者的生活質素。

總括而言，計劃就是透過連結公司和下屬目標，建構崇高使命，以關心和溝通推動下屬全心全意執行」

這樣的答案，很容易組織出來吧！

對的，你只要拿捏得到「向上歸類，橫向舉例，向下講解」這技巧，幾乎任何開放式問題你都可以有組織地回答。

見工面試｜資料性問題又怎麼辦？

上面討論了開放式問題，但如果有一條資料性問題，例如：「請告訴我去年香港在某某範疇的銷售額是多少？」

這問題有一個確實的答案。

你不知道的話，你可以告訴面試官在那一個網站，那一些刊物，可以找到答案。

然後你便作出推理，例如分析香港的人口，入息中位數，分析香港人把收入用在衣食住行的分配百分比，進而推理一個答案，告訴面試觀者是你的分析結果，突顯你的分析能力。

見工面試｜加入意見作為總結

現在你已經掌握了處理「不懂回答的問題」的技巧。在這裏給你最後一個貼士：「向上歸類，橫向舉例，向下講解」並不限於現在式，也可以是比較過往歷史，預測將來狀況。

就這樣，即使遇到一個完全不懂的問題，也可以詳盡分析，最後加入你的意見作為總結。

延伸閱讀：踏入公司時面試已經開始　專家教避免3大常犯錯誤：等候時忌做1事

求職面試和學校考試最大分別的地方，就是求職面試沒有正式的開始時間和結束時間。半宅職薯曾指出並分析三個在求職面試中常犯的錯誤。點擊圖片放大看詳情：

點擊圖片放大
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筆者簡介

半宅職薯 －

企業培訓師。深信 職場生存有方法，管理上位有心法

半宅職薯 － 企業培訓師

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撰文 : 半宅職薯 企業培訓師

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