全球創科力量匯聚香港 應用科技高峰會下月舉行

科技正以前所未有的速度改變世界，為日常生活以至全球經濟帶來翻天覆地的變化。香港特區政府積極構建智慧城市，讓創新科技進一步融入社會各層面。香港應用科技研究院（應科院）將於2月10日假香港會議展覽中心舉辦首屆「應用科技高峰會」，以「引領創科 砥礪前行」為主題，雲集全球創科界翹楚和學術領袖，聚焦如何把科技落地應用在各行各業，推動智慧城市建設與產業升級。無論是政產學研代表、推動科技應用者、還是追求科技升級的製造商和服務業供應商，都不容錯過這場創科盛事。

在國家「十四五」規劃的支持下，香港正加速發展成為國際創科中心，不僅加強「政產學研」合作，還建設多個世界級科研設施。香港特區政府及逾50家「政產學研」機構大力支持是項活動，行政長官李家超將在「應用科技高峰會」開幕禮上，通過視像演說分享對香港未來創科發展的願景。而創新科技及工業局局長孫東教授、運輸及物流局局長陳美寶等多位政府官員亦會親身蒞臨，介紹最新政策方向，展示政府如何支持科技與產業的融合發展。



匯聚全球智慧 探索創新未來



高峰會網羅40多位來自法國、韓國、馬來西亞、中國內地、泰國及阿聯酋等地的專家，包括政府官員、知名科技專家、學術權威及創科先驅，透過多場主題演講和專題討論，圍繞多個熱門議題展開深入討論，內容涵蓋智慧城市建設、新質生產力的實踐、低空經濟的發展藍圖、生成式人工智能挑戰，以及可持續發展等前沿科技領域。他們將熱議如何通過科技改變世界，推動科技商業化和促進跨界合作，並就應對全球創科挑戰，提供實用參考與建議。

10多場演講與論壇 聚焦前沿科技



演講嘉賓陣容鼎盛，包括香港應用科技研究院董事局主席李惠光工程師、香港科技園董事局主席查毅超博士、聯想集團高級副總裁暨聯想創投集團總裁賀志強先生、華潤科學技術研究院機器人研究中心首席科學家麥騫譽博士、納米及先進材料研發院有限公司行政總裁馮振宇先生、X Social Group控股集團創辦人兼行政總裁林漢源先生、Prophesee聯合創始人兼首席執行官Luca Verre、韓國 May Display行政總裁Eric Jang先生等。

當中，國際知名分子遺傳學家、被譽為「無創產前檢測之父」的新任香港中文大學校長盧煜明教授，將於主題演講上分享如何把他的科研成果從實驗室走向市場，成功改變全球醫療行業。

香港鐵路有限公司行政總裁金澤培博士、Microsoft香港區域科技長許遵發、Lalamove首席運營官盧家培及思謀集團創始人兼董事長賈佳亞教授，在首場主題討論上，分享創新科技從實驗室走向市場的經驗，剖析初創企業、大型企業及研究機構如何合作，將科研轉化為可持續發展的商業方案。

智慧城市建設是高峰會的重要議題之一，隨着全球城市化進程的推進，如何利用數碼技術提升城市運行效率、改善市民生活成為各地的關注焦點。本主題討論邀請了香港立法會議員 (科技創新界) 邱達根擔任主持，與應科院署理行政總裁及首席營運官莊偉泉工程師、阿聯酋杜拜Expo City Urban Lab副總裁Amy Hochadel 博士、韓國智慧城市協會雙贏夥伴團隊領導Julian Lee先生、泰國National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) 科技支援服務部總監Chalermpol Charnsripinyo博士暢談實踐經驗，讓與會者深入了解如何將研究成果轉化為具影響力且可持續發展的商業方案，推動長期增長和創新。

促進合作交流創造無限機遇

應科院致力為本地及國際科技生態圈提供平台，推動「政產學研」界互動交流與合作，集合力量共同為香港創科發展作出貢獻。高峰會設交流環節，讓與會者與業界領袖及跨界別行業代表建立人脈、商談合作，一起探索應用科技未來發展機遇。

創新科研週展示本港創科實力

此外，現場設有「創新科技展區」，匯聚20家本地科技初創、企業、大學及研發機構，包括香港理工大學、香港紡織及成衣研發中心，以及納米及先進材料研發院等，展示最新研發成果，涵蓋數碼健康、智慧城市、金融科技等多個領域。這些展品不僅展現了香港在創新科技方面的實力，更為與會者提供商談合作把尖端技術轉移、在不同行業落地應用的機會。高峰會結束後，展覽將移師至應科院於香港科學園中庭長廊舉辦的「創新科研週」中繼續展出，令更多人加深了解香港創科成果，同時激發年輕人的創意精神與潛能，從而推動香港創新技生態圈發展。

應用科技高峰會

日期：2月10日 (星期一)

時間：上午9時30分至下午6時

地點：香港會議展覽中心會議廳、演講廳1及2

網頁：https://techapplied.astri.org/zh-hant/

登記：https://2vx.co/7C1Nue2

創新科研週

日期：2月17日至21日

時間：上午10時至下午5時

地點：香港科學園中庭長廊

*主辦機構保留更改活動內容的權利，請隨時到活動網頁瀏覽最新資訊。

(特約)