西沙GO PARK｜直擊香港全新地標西沙GO PARK　一田首間便利店/室外攀石場/運動主題冒險樂園

▲ 直擊香港全新地標西沙GO PARK的商店、餐廳及設施！

【西沙GO PARK商店/餐廳/一田】集運動、娛樂、餐飲及休閒於一身的嶄新地標「西沙GO PARK」將於1月22日開幕，全場佔地130萬呎，室外攀石場、演唱會場館「安盛創夢館」、多間餐廳等陸續進駐，絕對可以滿足一家大小「食、買、玩」3個願望！

▲ 西沙GO PARK商店｜「西沙GO PARK」於1月22日開幕。（TOPick記者攝）

西沙GO PARK商店｜多元運動場地 全新演唱會場館「安盛創夢館」正式啟用

位於烏溪沙和西貢之間「西沙GO PARK」，佔地30萬呎，提供多元化室內外運動、娛樂設施，目前已有的運動場館包括曾教導奧運金牌得主張家朗的前香港劍擊代表隊教練黃贊所創立的「香港劍擊學校」、前香港游泳隊代表、藝人方力申所創立的「香港游泳學校」，設有學校首個全天候室內泳池、提供各類攀石課程及不同難度的戶外攀石場「JUST CLIMB」、以及24小時健身中心「Super Motion」。

除了運動場地外，西沙GO Park打造了佔地2萬4千平方呎大型室內多用途主場館「安盛創夢館」，主要用作體育競賽、表演及文化與娛樂、以及舉辦演唱會的活動場地，最多可容納1,500名觀眾。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

最新影片推介：

西沙GO PARK餐廳｜多間餐廳進駐西沙GO PARK

另外，西沙GO PARK也進駐不少餐廳，包括一田全新餐飲概念「一田食堂」、內地過江龍精釀啤酒專門店「貓員外精釀酒館」等，以下為商戶名單：

1. CHILL DIM SUM by KAHU 中式點心店，店舖更特別為寵物推出一系列點心，如寵物小籠包、寵物餃子、寵物杞子燒賣等

2. 內地過江龍精釀啤酒專門店「貓員外精釀酒館」

3. Asian Delights by The Royal Garden

4. YATA Eats 一田食堂

5. Bunny Shurros

6. 牛奶冰室

7. 籽茶

8. SPORTS Birstro

9. Bears & Friends

10. BLA BLA by sensory ZERO

11. DeliFans

12. NENE Chicken

13. PHI Coffee & Pancake

14. PIZZA EXPRESS

15. The Pantry Café

16. 味千拉麵

17. 檸季手打檸檬茶

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

西沙GO PARK商店｜全港首間一田便利店 親子必到運動主題「冒險樂園」

西沙GO PARK也有不少生活零售及運動店舖，如一田首間便利店、出售各類專業單車器材及租借的「Cyclone Cycling」、人氣露營用品店「DAISUK 大叔」、佔地近5千平方呎，以運動主題打造的「美國冒險樂園」，場內特設彈跳迷宮連波波池、高品質寵物用品「幸活」、以及面積逾3千平方呎的香港全新Tesla體驗中心。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

西沙GO PARK位置及交通

地點：新界西沙海映路9號

交通：

港鐵大學站（東鐵線）<-> 西沙GO PARK

九巴287

城巴582

小巴807K

港鐵烏溪沙站（屯馬線）<-> 西沙GO PARK

城巴581

小巴807K

周末寵物巴士遊

九巴PB5來往沙田、馬鞍山、西沙GO PARK及西貢

▲ 西沙GO PARK 3大兒童遊樂場。

西沙大型綜合發展項目「西沙GO PARK」將於1月22日正式開幕，除了有多間餐廳和逾15個運動場地外，還有佔地逾4萬呎的3大兒童遊樂場，小朋友可以盡情放電！

西沙GO PARK遊樂場｜3大兒童遊樂場共9條滑梯

位於西貢及烏溪沙之間的「西沙GO PARK」，佔地共130萬呎，集結了多間運動及餐飲娛樂商戶，其中包括佔地共逾4萬呎的3個兒童遊樂區和3千呎的寵物公園，適合一家大小與毛孩一同玩樂！

3大兒童遊樂區以不同的主題設計，位於地面的「歷奇天地」，以森林歷險作主題，設有10個遊樂設施，包括7條滑梯，其中必玩焦點是5.4米高的旋轉滑梯，亦有親子鞦韆、噴水裝置、攀爬架、彈跳床等，公園旁邊有休息座椅，家長可以邊休息，邊看顧小朋友。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

更多相關報道：

西沙GO PARK｜直撃西沙GO PARK Sports運動公園開幕 逾15項運動場佔地逾100萬呎



西沙GO PARK遊樂場｜西沙GO PARK設3大兒童遊樂場 佔地逾4萬呎玩盡9條滑梯



親子好去處｜西沙GO PARK Sports正式對外開放 3場音樂盛宴+新春市集賀開幕



親子好去處｜全港最大型恐龍展登陸11 SKIES 830件化石必睇黔魚龍+親手摸龍骨

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】