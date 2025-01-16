健康資訊丨急症室求診個案上升上呼吸道感染隨時爆發　RSV合胞病毒蠢蠢欲動高風險人士須提防

正值冬季，本港上呼吸道感染個案持續上升，公立醫院的求診人數更有增無減，流感以外，呼吸道合胞病毒（RSV）感染也不容忽視。醫學界提醒，長者及患有慢性疾病人士，包括哮喘、慢阻肺病、糖尿病及心臟病，一旦感染RSV，入院以至出現重症及死亡風險也會較高，建議在農曆年前後盡早接種RSV疫苗，以抵禦病毒入侵的風險。

醫管局上月尾公布急症室求診人數有上升趨勢，平均每日求診人數超過5,000人次，較多是上呼吸道疾病，部分長者或長期病患更出現氣喘等較嚴重併發症。而不少急症醫院內科病床使用率超過100%，隨著本港進入流感高峰期，恐對本港醫療系統構成壓力。有家庭醫生亦反映，天氣轉冷，長者及慢性疾病患者求診人數增加，撇除流感，預期RSV感染個案也會有所上升。

慢性疾病人士感染RSV 可致重症

事實上，每逢踏入冬季，出外旅遊人數上升，更容易造成呼吸道病毒傳播，甚至可能在冬季出現三疫大流行，即RSV病毒、流感及新冠肺炎，合資格人士應盡早接種疫苗，減低感染風險。醫學界預計，RSV個案數目會在農曆新年後上升，尤其60歲以上長者，慢性疾病人士包括糖尿病、心臟病、哮喘及慢阻肺病患者也要格外小心，在接種流感疫苗同時，亦要接種RSV疫苗。

為甚麼長者及慢性疾病人士相對高危呢？呼吸系統科專科譚子雋醫生引述研究指，感染RSV的長者較多出現喘鳴及呼吸困難等症狀，並有較高住院率及有較高機會需要入住加護病房；至於慢性疾病患者感染RSV病毒後，更可能惡化原有病情。他舉例說，因感染RSV而住院的60歲或以上哮喘患者，逾半哮喘情況會加劇；而慢阻肺病患者感染後，住院機會也比常人增加13.4倍。心臟病及糖尿病患者亦會因感染而令病情轉差，甚至出現更嚴重之併發症。

農曆年前及早接種RSV疫苗 加強保護

譚醫生建議，市民尤其慢性疾病人士除了時刻保持個人衛生，應及早在農曆新年前接種合適疫苗，否則或容易在拜年等家庭聚會受到各種上呼吸道（包括 RSV）感染。

而不少國際指引亦針對60歲或以上長者及高危人士發出接種建議。美國疾病管制與預防中心表示，未曾接種RSV疫苗的75歲或以上患者，或60至74歲高危人士，應在RSV季節來臨前接種一劑RSV疫苗；全球哮喘防治創議(GINA)則建議，60歲或以上的長者及哮喘患者接種RSV佐劑疫苗；美國糖尿病協會、美國心臟協會及美國臨床學會也建議相關患者盡早接種。

譚子雋醫生補充，如長者及高危人士接種流感疫苗，建議向醫生諮詢有關自身感染RSV的風險及RSV疫苗接種詳情，以降低感染RSV和流感，以及出現併發症的機會。

▲ 呼吸系統科專科譚子雋醫生

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