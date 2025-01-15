精神健康｜「感到孤獨+反覆思考孤獨感」與抑鬱症有關　港大：打破關聯效應可降低影響

▲ 香港大學研究發現，抑鬱症的治療應該致力於打破「頻繁地感到孤獨」以及「反覆思考孤獨感」之間的關聯。（資料圖片）

香港大學的一項研究發現，如果人不斷反覆思考自己有多孤獨，將更有可能導致抑鬱症。研究團隊建議打破「頻繁地感到孤獨」以及「反覆思考孤獨感」之間的關聯，有助減少孤獨感對抑鬱症的不利影響。

港大表示，過往的研究已確定了「孤獨感」、「反覆思考」和「抑鬱症」的聯繫。「反覆思考」指重覆且侵入性的負面思想和感受，而「孤獨感」則定義為期望的社交聯繫和實際之間的落差。

▲ 香港大學研究發現，抑鬱症的治療應該致力於打破「頻繁地感到孤獨」以及「反覆思考孤獨感」之間的關聯。（港大提供）

港大腦與認知科學國家重點實驗室主任、心理科學與臨床心理學講座教授兼梅雅基金腦神經心理學教授李湄珍帶領的研究團研究這項課題，探究「反覆思考」作為「孤獨感」和「抑鬱症」關係的中介變數之間的關聯。結果發現，「孤獨感」的水平愈高，與更多的「反覆思考」有關，繼而與更嚴重的抑鬱症狀有關，「反覆思考孤獨感」是調控「孤獨感」與「抑鬱症」關係的關鍵潛在因素。

李湄珍表示：「研究結果顯示，『反覆思考孤獨的感覺』顯著增加了患上抑鬱症的風險。因此，針對孤獨感的干預措施，可能是遏制抑鬱症患病率上升的關鍵策略。」

應解除孤獨、反覆思考和抑鬱症的網絡

研究團隊建議抑鬱症的干預應着重於改善反覆想法，特別是關於孤獨的感覺。治療應該致力於打破「頻繁地感到孤獨」以及「反覆思考孤獨感」之間的關聯，這樣可以解除「孤獨」、「反覆思考」和「抑鬱症」的網絡，從而最大限度地減少孤獨感對抑鬱症的不利影響。

這項研究在2021至2023年新冠疫情期間進行，研究了900名來自香港、廣州及福州的成年人。研究結果已在《nature》期刊發表。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】