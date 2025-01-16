校園直擊︱聖公會置富始南小學推動多元STEM教育　鼓勵學生挑戰AI體適能促進親子關係

▲ 宋曼茹校長認為現今學生需要的是多元發展。

【聖公會置富始南小學】教育界近年積極提倡STEM教育，以啟發學生科學及科創能力，並加入藝術（Art）成為STEAM教育。聖公會置富始南小學早於本港開啟資訊科技教育課程開始，就一直致力推動STEM教育，除了於學科及興趣班結合STEM課程引導學生學習及應用相關知識，更連續兩年參加「聯校智能運動STEM大賽」，務求透過智能運動比賽讓學生一邊做運動，一邉吸收多元化知識，同時培養毅力、正向及批判性思維、解難及團隊精神心態。

▲ 宋曼茹校長認為現今學生需要的是多元發展。

多元活動發揮學生潛能

今個學年加入聖公會置富始南小學的宋曼茹校長，在大學時期主修英文、副修音樂，投身教育界後亦繼續發揮專長，幫助學生發展音樂興趣和打穩英文基礎。宋校長認為，在今時今日單純提升學生們的學術能力，並不足以裝備他們應對變化萬千的世界，學生需要的是多元發展。「因此學校除了教授學生不同學科知識，也會透過多元活動，發揮學生潛能。在活動多、機會多的情況下，學生不用強調操練，而是着重『學以致用，應用實踐』。」

▲ 鄭宇順同學載着智能健康手環，到大館打卡兼記錄步行數據。

宋校長舉例道：「我們學校設有圓頂天文觀測站，內有專業的天文望遠鏡，加強科學科的天文課程發展；另有兩間英語室，加強英語學習環境，讓學生主動學習。此外，學校亦非常注重身心靈健康，會以聖公會基督教價值觀為基礎，重視價值觀教育，在評估後全校舉行了『幸福雪糕日』，營造關愛校園的氛圍。我們希望同學不是讀死書，而是透過多元學習發揮所長，自我突破求進步。同學和老師之間彼此相愛，互助互勉，在每個崗位都發光發亮。」

▲ 學校除了設立STEM的延伸興趣課程，如電腦編程、Lego編程班、無人駕駛機等，以多元智能課及拔尖課程提升學生學習STEM的興趣。

STEM教學加強學生批判性思考能力

對於近年的STEM教學熱潮，宋校長有其一番見解：「STEM教育的好處是能讓學生在跨領域中動手做，從生活經驗中發現和學習解難方法。學校只要善用STEM教學方法，透過課內課外的學習活動，便能進一步培養學生的毅力和加強他們的批判性思考能力。」

▲ 學校除了設立STEM的延伸興趣課程，如電腦編程、Lego編程班、無人駕駛機等，以多元智能課及拔尖課程提升學生學習STEM的興趣。

▲ 除了恒常舉辦的運動會外，學校亦舉辦戶外攀石活動，藉此訓練小朋友的體能、肌肉協調能力、抗逆心態及正面思維。

正因為STEM教學具備以上的優點，聖公會置富始南小學早於本港開啟資訊科技教育課程開始，已一直致力推動STEM教育。除於常識科及資訊科技科結合STEM課程引導學生學習及應用相關知識外，學校更設立延伸興趣課程，如：電腦編程、Lego編程班、無人駕駛機等，以多元智能課及拔尖課程提升學生學習STEM的興趣。此外，學校去年開始連續兩年參加「聯校智能運動STEM大賽」，更在去年的第三屆賽事中贏得『聯校智能運動STEM大賽2023-2024 SEED 隱形眼鏡創意護眼大獎』的優異獎。

聯校智能運動STEM大賽讓學生動起來

宋校長讚揚「聯校智能運動STEM大賽」不但推廣了STEM教育和運動的好處，更有助親子關係：「因賽事設有戶外打卡比賽，活動形式生動有趣，讓同學更認識香港不同的著名景點之餘，更可鼓勵他們生走出課室，與家長一同進入社區、擴闊視野，促進身心靈的健康成長和親子關係。活動如此有意義，自然值得支持！未來我們亦會繼續帶領學生參加，一同推廣強身健體，鼓勵學生與家長透過運動加強溝通、促進親子關係。

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同學參賽感受：

曾參加上屆「聯校智能運動STEM大賽」的三年級學生—鄭宇順同學 表示：「在比賽過程中，要載上智能健康手環記錄運動數據，十分有趣，我最開心的是可以從中看到消耗卡路里的數據。而且在AI程式的指示下完成動作，可即時知道自己的姿勢是否正確。因為當我的動作做得好，螢幕會即時出現拍掌或做得好手勢。相反，動作不達標準，會有拳頭顯示，令我立即留意動作出現了甚麼問題，以及應如何改善才能符合標準。」

鄭宇順同學雖已是第二年參加這個比賽，但仍然感到極具挑戰性：「比賽中每天都要完成不同的運動目標，學習和運動時間分配要有所調整。平日上課的日子，放學後不太重視做運動，只留在周末才抽時間去運動。今年再次參加比賽，令我重拾每日做運動的習慣，更會提醒自己每日做運動的重要性，所以能夠繼續參與這項比賽，真的令我很開心。」

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