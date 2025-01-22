Healthy Life｜賀年糕點恐暗藏肥胖陷阱　營養師教整健康低脂蘿蔔糕

▲ 賀年糕點恐暗藏肥胖陷阱，營養師教整健康低脂蘿蔔糕。

【賀年糕點／低脂蘿蔔糕／過年食譜】相信大家新年都會吃應節賀年糕點，但當中恐暗藏肥胖陷阱。TOPick邀請了Greenutss兩位營養學家Kristen及Janice，教大家做一款健康低脂蘿蔔糕，供想減肥的人士參考。

最新影片推介：

材料：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

水磨粘米粉: 150克

日本蘿蔔: 470克

金華火腿（去肥）: 65克

蝦米: 30克

冬菇: 3粒（浸過夜）

瑤柱: 4粒（浸過夜）

冬菇水+瑤柱水: 150亳升

鹽: 1.5茶匙

糖: 2茶匙

低鈉蠔油: 2茶匙

低鈉雞湯: 25亳升

清水: 80ml

材料處理：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

冬菇、瑤柱、蝦米浸水；

將蘿蔔切成絲，大約為手指尾大小；

金華火腿汆水約5分鐘；

將冬菇、瑤柱、蝦米、金華火腿切成大小相約的粒狀。

步驟：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

首先加小量牛油果油下平底鍋，炒香金華火腿、蝦米和冬菇，炒香後再加入瑤柱。炒30秒後關火拌均，上碟備用；

加入蘿蔔至平底鍋慢火炒香。待蘿蔔炒至出水後，可加入鹽、糖、蠔油和50ml冬菇瑤柱水，再放回金華火腿拌均，關火備用；

加入低鈉雞湯、水和其餘的冬菇瑤柱水，倒水至磨粘米粉攪開粉漿，攪拌至沒有粉粒；

先將1/3粉漿倒入材料中，並以細火拌均。粉漿開始變得杰身後關火，再分次加入餘下的粉漿混合；

糕盤先掃一層薄油，將粉漿倒入糕盤中，以中火蒸大約40分鐘。完成！

健康低脂蘿蔔糕｜製作貼士

Kristen表示，與市面上銷售的一般蘿蔔糕相比，這款健康低脂版蘿蔔糕會選擇金華火腿來代替臘腸，原因是臘腸脂肪含量較高，而金華火腿在烚的過程中亦可去除其表面的鈉質及過多的油脂，從而更加低脂低鈉。

另外在調味方面，選用了低鈉雞湯和低鈉蠔油，鹽亦使用了更少的份量，更加健康。而蘿蔔則選用了日本蘿蔔，甜味及口感更好，在天然甜味的基礎下就無需再額外放入更多其它調味料。

在炒製過程中，營養師選用了牛油果油將食材炒香，原因是其他食用油，如花生油、粟米油等Omega-6含量會較多，而牛油果油所含的Omega-3及Omega-9會較豐富，有助於身體抗發炎。

Janice指，健康低脂版的蘿蔔糕每100克熱量大概是90kcal，而市面上所銷售的蘿蔔糕熱量大概是100至120kcal，因此對於想控制熱量攝取的人士相當友好。

她又提醒，市民在市面上所購買的蘿蔔糕一般是預先包裝好的製品，廠商有機會添加較多的添加劑或防腐劑，以穩定產品質量，如果市民在家自製蘿蔔糕，就可以減少添加劑的攝取。

——

相關報道：

飲食攻略·農曆新年｜過年放肆狂食？ 7日修身餐單大公開 助調整重回正軌

農曆新年2024︳醫師專家分享過年飲食心得 曾智華評選優質芋頭糕

飲食攻略·農曆新年︱年糕、蘿蔔糕非人人啱食？過年食糕易肚脹 中醫師教DIY 5款茶飲消滯

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5