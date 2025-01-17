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飛機飲食禁忌｜前空姐談飛機飲食禁忌　絕不能喝1類飲品

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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外國有網紅前空姐拍片，聲稱在機上絕不能喝1類飲品。

【空姐/飛機/旅遊/飲食禁忌】不少航班都會在飛行途中為乘客提供食物及飲品，不過有前空姐就拍片表示自己在機上絕對不會喝1類飲品，並解釋背後原因，之後又為觀眾提供一些安全的解決方法。

最新影片：

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曾擔任空姐6年，現為網紅的Kat Kamalani在社交平台TikTok和Instagram上擁有逾百萬粉絲，她近日透過IG功能上載短片，聲稱在客機上永遠不要喝任何「非罐裝或非瓶裝的液體」。對此她就解釋，自己之所以如此堅決反對飲用源自機上水缸的水，原因在於那些水缸甚少進行清洗。

她表示：「只要跟空中服務員談談，就會知道我們很少喝來自同一個水缸的水沖泡的咖啡或茶。」又稱「當你喝咖啡和茶的時候，他們都是用水缸內的熱水沖泡，這很噁心。」

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之後，Kat Kamalani又指著一張飛機上咖啡機的照片，透露除非它們壞了，否則很少會進行清洗。至於咖啡機內的水壺，則會在航班每一程飛行結束後被取出及進行清洗，但聲稱整台機器從未進行妥善清潔。她續指，機上的咖啡機「就擺放在廁所旁邊」，因此有可能接觸到較多的細菌。

如果實在需要使用熱水，例如要為嬰兒沖泡奶瓶，又該如何處理？身為兩孩之母的Kat Kamalani就建議，可以要求空中服務員提供一瓶樽裝水及一杯熱水，用樽裝水來沖奶，然後再將奶瓶放在熱水中「坐熱」，以求達到理想的溫度。

影片發布後引起關注，不過網民就意見不一，有人聲稱已擔任多年空中服務員，對飲用飛機水缸的水或使用那些水來沖泡飲品沒有任何疑慮，亦有人自稱是飛機的機械工程師，表示自己會定期消毒水缸。

不過據《每日郵報》報道，去年（2024年）另一名美國空姐在分享一些觀察和專業建議時，亦曾提到客機上的熱水壺很少「徹底清洗」，因此可能成為細菌的溫床。這名空姐還建議乘客在飛行期間只喝冷飲，如果實在想喝熱飲，則可在登機前到機場小賣部購買。

更多相關報道：網絡熱話︱前空姐揭「頭等艙」秘辛　每30分鐘要窺視乘客：目睹「親熱行為」要咁做

外遊注意︱機場飛機6大最污糟地方

旅遊計畫網站「Travelmath」曾邀請微生物學家，從美國5個機場及4個航班收集了一共26個細菌樣本進行分析，結果發現機場和飛機上有6個地方最骯髒：

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外遊注意︱飛機6大禁忌穿搭

不少港人喜歡去旅行，上機時的衣服多以舒適為主，但原來短褲、人字拖等衣物並不適合在機上穿著。近期空中服務員及航空專家，分享6種乘搭飛機的NG衣著，其中1種在發生意外時穿上，更可能增加死亡機率！

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資料來源：Instagram、《每日郵報

更多相關內容：

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