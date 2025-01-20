癌症殺手｜男子每次如廁要30分鐘揭患直腸癌　醫生警示：痔瘡3大異樣速求醫

【痔瘡／便秘／癌症／直腸癌】身體出現異樣應及早求醫！台灣一名69歲男子長期飽受痔瘡困擾，但由於抗拒看醫生一直忍受多種不適，直到狀況日趨嚴重到院求醫，結果驚揭患上直腸癌，急需開刀進行手術治療。醫生強調痔瘡發作後，若超過2周持續出現一個症狀，或排便習慣出現3大變化，就必須及時提高警覺。

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台灣長安醫院日前於Facebook專頁分享上述病例，指該名男子長期有痔瘡問題，每次如廁需時30分鐘以上，事後痔瘡會出現發腫及疼痛等症狀，馬桶裡更會留下大量血液。惟事主一直抗拒求醫，因此對症狀視而不見，直到後來症狀日趨嚴重、變得難以忍受，才到醫院求醫。

癌症殺手｜求醫照大腸鏡檢查 驚見患直腸癌急開刀

院內大腸直腸外科醫生王愷晟指，患者脫下褲子後便見到肛門外的痔瘡「紅得發紫」，問診時得悉事主每次上廁所需時30分鐘，考慮到他可能是因為長期排便不順才造成痔瘡，因此建議他先做大腸鏡檢查，再追查排便不順的主因。

不料大腸鏡檢查結果顯示，事主直腸距離肛門約10至15cm位置有一顆明顯的腫瘤，確診患上直腸癌，醫生隨即為其擬定新治療計劃，先為其先開刀處理直腸癌，再做痔瘡手術，目前事主已完成兩項手術，正在接受化療追蹤。

癌症殺手｜痔瘡3大異樣應及早求醫

王醫生強調指，一般正常的痔瘡發作，即使出血也多在一兩周內會改善，假如出現以下3大異樣，便應提高驚覺、及早求醫：

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大腸癌｜大腸癌7大症狀

台灣肝膽腸胃科詹宜學醫生曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：

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大腸癌｜預防患上大腸癌5大方法

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資料授權：長安醫院

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