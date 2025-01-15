麥當勞優惠｜麥當勞50週年復刻Hello Kitty公仔套裝　$9食全新福岡草莓圓碌碌新地

▲ 麥當勞明日（16日）11時半，推出50週年復刻Hello Kitty公仔套裝。

【麥當勞優惠/麥當勞Hello Kitty】Hello Kitty迷注意！為慶祝麥當勞成立50週年，麥當勞由明天（16日）起推出一套四款「Hello Kitty復刻版毛公仔套裝」，同日更有全新造型的福岡草莓系列及草莓玫瑰鮮奶咖啡！各位粉絲切勿錯過！

▲ 麥當勞Hello Kitty公仔｜麥當勞於明天（1月16日）上午11時起，推出一套4款「麥當勞 x Hello Kitty復刻版毛公仔套裝」。（相關機構提供）

麥當勞Hello Kitty｜麥當勞復刻Hello Kitty毛公仔套裝

為慶祝香港麥當勞成立50週年，麥當勞聯乘Hello Kitty，於明天（1月16日）上午11時起推出一套4款「麥當勞 x Hello Kitty復刻版毛公仔套裝」，其中3款Hello Kitty更是麥當勞樂園人物造型，包括漢堡神偷、小飛飛和滑嘟嘟，餘下一款則是穿上「麥當勞50週年主題」服飾。而毛公仔套裝的禮盒是仿照麥當勞紅色屋頂的經典設計，極具紀念價值！

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最新影片推介：

想集齊4款可愛Hello Kitty公仔，顧客可經麥當勞App進入指定網站以優惠價$250訂購，大家於訂購時，輸入已登記的麥當勞App會員電郵地址及選擇取貨餐廳，成功訂購的用戶會收到電郵確認，並須於訂購後7日內到已選取之指定餐廳取貨，每位會員最多可訂購10套，數量有限，售完即止。套裝除了有4款公仔外，還包括4張$20麥當勞美食禮券！

麥當勞Hello Kitty｜$9限定福岡草莓系列圓碌碌新地

另外，1月16日起全線麥當勞甜品站亦會推出2款限定福岡草莓系列，包括以優惠價$9發售的福岡草莓新地筒，以及優惠價$10發售，搭配Mini Oreo曲奇和香濃朱古力醬的Oreo曲奇福岡草莓新地，每款甜品還會印有Hello Kitty的包裝，相當可愛！McCafé也全新推出期間限定草莓玫瑰鮮奶咖啡，麥當勞App用戶更可憑「減$3歎McCafé草莓玫瑰鮮奶咖啡」電子優惠券品嚐全新咖啡。

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