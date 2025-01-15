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食物安全｜食環署：九龍灣「光榮冰室」持續無牌經營　已向法庭申請封閉令下周四生效

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 55 分鐘前

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(政府新聞處)

食物環境衞生署今日（15日）獲法庭頒布封閉令，封閉九龍灣一間持續經營無牌食物業的處所。根據地址，該間食肆為九龍灣光榮冰室。

有關處所位於常悅道19號福康工業大廈地下1B2號鋪。該處所自2019年起無牌經營食肆，針對其違規情況，食環署至今共提出76宗檢控。

食環署發言人說：「食環署一直就該食肆的嚴重違規情況採取嚴厲執管行動，惟該食肆仍然持續無牌經營，屢次違反《食物業規例》（第132X章），食環署遂根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）向法庭申請封閉令，封閉相關處所，以徹底終止其違規情況。本署人員今日已根據法例，將封閉令的文本張貼於相關處所的顯眼處，封閉令將於之後的第八天、亦即下周四開始時開始生效。

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章），除非獲食環署書面許可，任何人不得進入或停留在已封處所中，否則即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁12個月，另加每天罰款1750元。

發言人表明，食環署會繼續嚴厲打擊無牌食物業處所，以保障食物安全及公眾健康，呼籲經營者切勿以身試法，市民也不應光顧這些處所。
 

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