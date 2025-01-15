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謝霆鋒啟德演唱會2025｜霆鋒成首位啟德開個唱亞洲歌手　即睇日期/門票/開售詳情【內附購票連結】

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

謝霆鋒將在啟德體育園主場館舉行個人演唱會《Evolution Nic Live》。

【謝霆鋒 / 謝霆鋒演唱會 / 啟德體育園】謝霆鋒在今日（1月15日）於個人社交平台宣布，將在香港啟德體育園主場館開騷，舉行個人演唱會《Evolution Nic Live》。

謝霆鋒於IG上載短片，當中霆鋒在啟德體育園主場館彈電吉他，背景音樂正是其代表作《活著VIVA》，Caption並寫住：「#EvolutionNicLive #謝霆鋒進化演唱會 #啟德主場館 #StayTuned」

謝霆鋒王菲現身機場放閃　當眾摸大腿超挨膊頭超溫馨

謝霆鋒啟德演唱會《Evolution Nic Live》海報。

謝霆鋒啟德演唱會2025｜謝霆鋒相隔25年再創新紀錄

此消息一出，即令謝霆鋒的歌迷瘋狂，除因為他成為首位在啟德體育園主場館開個唱的香港歌手外，事關謝霆鋒對上一次在香港開個人演唱會已是2000年，當時20歲的謝霆鋒在紅館開他第一次個人演唱會《Viva Live》，並創下最年輕香港男歌手，第一次進紅館就開6場紀錄。

因為周杰倫於6月登陸啟德體育園主場館開演唱會，而謝霆鋒搶閘在4月啟德舉行《Evolution Nic Live》，即是他成為首位在啟德主場館開個唱的亞洲歌手，相隔25年，謝霆鋒再創新紀錄！

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謝霆鋒啟德演唱會2025｜個唱資料

演唱會日期：25-26 / 4 / 2025
演唱會時間：7:30PM
演唱會地點：啟德主場館
演唱會票價：HK$1380 / 1180 / 980 / 680

謝霆鋒啟德演唱會2025｜優先訂票

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