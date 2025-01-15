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緬甸電騙園區｜騙兩港女到泰國再轉送緬甸詐騙園區　女美容師被捕

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發布時間： 13 小時前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

兩港女被騙到緬甸詐騙園區。

【緬甸詐騙園區 / KK園區 / 泰國】警方今日（15日）召開記者會指，拘捕一名32歲女美容師，涉嫌誘騙兩名分別21及23歲的本地女子到泰國，她們遭拐帶，輾轉送往緬甸詐騙園區，家屬被要求交2.8萬美元（約22萬港元）贖金，事主之後獲釋。

由泰國返港的保安局副局長卓孝業希望，被禁錮在東南亞的12名港人，能夠在農曆新年前回港，但目前沒有確實救出他們的時間表。

新界南總區刑事部（行動）警司姚永勤表示，警方早前收到兩名女子報案，指女兒失去聯絡，警方調查後發現，兩名事主被人誘騙到泰國，再拐帶及再輾轉送往緬甸詐騙園區被禁錮，家屬被要求交2.8萬美元贖金，兩名事主之後已安全回港。警方與兩名事主會面後，得到相關資料，深入調查後，以串謀詐騙拘捕一名32歲本地女子。

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緬甸電騙園區｜被吃喝玩樂利誘

警方表示，被誘騙的兩名女子，在本港一間酒吧認識該名32歲美容師，不時請她們吃喝玩樂。去年12月27日，對方邀請她們免費到泰國即日旅遊，並以運送泰銖可獲豐厚報酬利誘。

但她們抵埗泰國後，被沒收證件及電話，再輾轉被送至緬甸詐騙園區，並被要求接受培訓參與詐騙，當中有劇本設定人設及教導如何行騙。

據兩名女受害人回港後向警方提供的資料得知，園區內守衛深嚴，四周有鐵絲網包圍，而且有身穿迷彩軍服、手持長槍人士駐守。

保安局副局長卓孝業早前到泰國，跟進港人經泰國被騙到鄰國詐騙園區的事件。（保安局）

緬甸電騙園區｜相信無被虐打

新界南總區重案組總督察庾博瀚指出，「根據兩人所說，與電影情節一樣，守衛森嚴，四處也被鐵絲網包圍，更有身穿迷彩軍服、手持長槍的人士駐守。被捕人是處心積慮，首先與案中受害人吃喝玩樂，與她們混熟。行為極度卑劣，必然受社會各界嚴厲譴責。」

家屬最終繳交贖金，事主上周六安全返港。據了解，兩名事主的家人繳付贖金後，她們被放置到某個地方，之後由家人接到曼谷機場離開。她們初步無表面傷勢，相信無被虐打。

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緬甸 保安局 罪案 東南亞

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