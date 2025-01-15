銀髮經濟｜丘應樺：循三大方向促進銀色消費　正探討如何推廣《照護食標準指引》

▲ 丘應樺。(資料圖片)

立法會今日（15日）通過「應對人口老齡化，打造『適老化』經濟體系」議員議案，商經局局長丘應樺指，商經局正循三大方向制定措施促進「銀色消費」，正探討如何推廣社聯制定的《照護食標準指引》。

丘應樺指，正循三大方向制定措施促進「銀色消費」，會繼續與商界緊密溝通，就推動銀髮消費方面推出更多措施及活動，透過不同平台包括展覽會及各種形式的大型零售展銷活動，讓長者更容易及有更多機會接觸他們需要的產品及服務；正探討如何推廣社聯制定的《照護食標準指引》，讓即使有吞嚥困難的長者也可以享受飲食樂趣，會與業界合作，商討如何鼓勵更多餐廳和食肆推出更多銀髮友善的餐單；加強維護長者消費者的權益。

譚岳衡倡降香港年金開始供款年齡限制

提出議案的議員譚岳衡期望，推動養老金融發展，加強長者財務管理保障。他建議，優化政府的「退休三寶」計劃，就「香港年金計劃」，考慮降低開始供款的年齡限制，允許市民比如50歲就可供款，盡早著手為老齡生活「自製長糧」做準備。他續指，強積金作為本港退休保障制度中重要部分，要推出更多元化的投資策略，譬如可考慮推出和黃金掛鉤的強積金計劃的可行性，引入更多穩定回報投資產品等。

在養老金融方面，議員陳沛良建議，政府要鼓勵金融機構利用自身專業優勢，結合市場需求，通過與各方創新合作，協助提升養老服務質素水準，同時為自身業務帶來新的增長點，例如鼓勵保險公司創新養老金融產品與養老服務的銜接，推出跨境養老社區和養老年金。

林琳倡借鑒日本 推針對高齡者的創業補助和就業保障政策

民建聯議員林琳指，目前已有37萬長者參與勞動市場，其中三成從事專業或技術職位，這對各行業填補對經驗人才的需求至關重要。她認為，可以借鑒日本的成功經驗，推行針對高齡者的創業補助和就業保障政策，以提升長者的創業意願和職場參與度。例如，日本的「生涯現役創業支援補助金」制度，為60歲以上的創業者提供最高200萬日元的補助，減輕創業壓力，進一步激發其潛力。

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