前列腺癌｜本港引入微創電穿孔消融術治療前列腺癌　副作用低助患者保持高生活質素

前列腺癌是香港第三常見癌症，近四成患者在確診時屬第一或第二期。傳統治療方法如全切除手術或放射治療，可能對排尿、性功能及直腸造成副作用，影響生活質素。近年，醫療界開始尋求局部治療以保留器官並清除癌細胞。香港港安醫院—司徒拔道引入微創電穿孔局部消融術，成功完成兩宗個案，手術過程順利，患者迅速康復且無術後副作用。此外，醫院成立機械臂外科中心，配備最新的達文西機械臂手術系統，以微創方式精準切除前列腺，為患者制定個人化治療方案。

局部治療是前列腺癌治療的新方向

前列腺癌的治療選擇取決於癌細胞的活躍度和覆蓋範圍，需考慮多個因素如年齡、健康狀況及Gleason評分。不同期數的癌症有不同方案，早期可選擇積極監察或全器官治療，晚期則可能需要手術、放射治療或荷爾蒙治療，而傳統治療可能對生活質素造成影響。

香港港安醫院—司徒拔道泌尿外科顧問醫生馬偉傑醫生指出，隨著個人化癌症治療的普及，前列腺癌的局部治療方法取得突破，能夠保留前列腺及其功能，並針對未擴散的腫瘤摧毀癌細胞。現有的局部治療包括高能聚焦超聲波、冷凍消融、微波消融及電穿孔局部消融術，這些方法旨在減少副作用和併發症，特別是電穿孔術能在不損害周圍組織的情況下快速有效地進行治療。

創新電穿孔局部消融術技術

電穿孔局部消融術透過經皮膚置入電極針包圍癌細胞，利用電流專門摧毀癌細胞而不損害周圍血管或神經，導致癌細胞逐漸凋亡。這種非熱非冷凍的治療方式能有效保護重要結構，並可即時透過超聲波監察治療過程。手術通常需時1至1.5小時，術後患者能迅速恢復正常飲食，並於24小時內移除導尿管，大幅減低尿失禁等後遺症。

香港港安醫院—司徒拔道早前成功完成兩宗使用電穿孔局部消融術治療前列腺癌的個案。第一宗案例為81歲男士，確診為第二期前列腺癌，選擇此術後迅速康復且無術後不適；第二宗案例為75歲男士，確診為第一期前列腺癌，亦選擇電穿孔術，手術後同樣恢復良好。

▲左起：香港港安醫院–司徒拔道護理部主管梁寶珍女士、香港港安醫院–司徒拔道泌尿外科顧問醫生馬偉傑醫生、香港港安醫院–司徒拔道手術運作及技術主任李康漢先生。

▲馬偉傑醫生進行電穿孔局部消融術的示範。

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