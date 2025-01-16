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精神健康丨被騙入緬甸詐騙營20個月　17歲少年歷非人生活被虐打至痴呆

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 18 分鐘前

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【賣豬仔／詐騙營/緬甸／17歲少年贖回】河南一名17歲少年於2023年被高薪利誘騙入緬甸詐騙營後，歷經20個月非人折磨，最終由父母以20萬於去年年底贖回。惟少年回國後，父母卻發現他精神狀況大不如前，不但變得痴呆，行為更非常怪異，不時用頭撞牆及趴桌子。

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根據內媒河南電視台等報道，該名受害少年叫小龍(化名)，於2023年上半年因聽說出國打工動輒便可賺一兩萬人民幣，為了減輕父母負擔，他不知就裡便應允。豈料，他出國後才知悉中了圈套，被人騙到緬甸詐騙營區，更輾轉被轉賣了4間公司。

據了解，小龍於園區的工作，主要是於網上尋找富有的女性，以聊天為手段，向對方身上索取巨款。惟由於小龍業績一直未達標，因此經常受到懲罰，不時被罰深蹲、蛙跳，甚至被毒打，全身均佈滿駭人的傷痕及膿瘡。長期受虐的小龍精神亦開始出現了異常，經過與園區老闆多番協商，小龍的父母在去年年底最終花了20萬將小龍贖回。

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不幸的是，即使小龍已成功回國，但其精神狀況未見好轉。父母與小龍團聚後，不但發現昔日的陽光少年消失不見，取而代之是眼前的兒子雙目變得無神，思想痴呆，對外界感知非常遲鈍， 渾身肌肉緊繃、行動僵硬、害怕觸碰，甚至時不時有用頭撞牆、趴桌子上不動等奇怪行為。小龍父母懷疑，兒子身上種種怪異行為或許跟園區長期被體罰有關，懷疑他在園區常常要趴著被打。眼看兒子變成如斯模樣，他的母親亦忍不住於鏡頭前哽咽:

為何好好的孩子會變成這樣?

由於小龍行為現在彷似一名孩童無異，他的父母不得不像小時候一樣，重新教小龍走路、吃飯。而有份協調營救行動的志願者表示， 經過治療，小龍的身體已無外傷， 但精神上受到的傷害無法預估， 需要回國後繼續治療。

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同場加映: 台灣火舞表演者求職被騙至緬甸詐騙營終脫身 憶園區受刑慘況：上千人受騙 曾遇兩港女

27歲台灣火舞表演者謝岳鵬去年前往泰國應徵海外表演工作受騙，遭拐賣至緬甸詐騙園區，其家人發現他失聯後報警。經台灣泰國兩邊警方合作下，被順利救出的謝岳鵬，於14日終平安返台，更透露園區受害人上千，曾見過有2名香港女生。

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