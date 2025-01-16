吳文忻抗癌︱吳文忻經治療後癌症指數下降　活在當下決定出歌圓夢

▲ 吳文忻活在當下決定出歌圓心願。

【吳文忻 / 吳忻熹 / 癌症】吳文忻（現名：吳忻熹）在去年8月公開自己乳癌復發第三期，並擴散至淋巴線。她一直積極抗癌，除在港接受化療和免疫治療，早前更前往泰國接受「免疫細胞治療」，經治療後癌症指數更有所下降。

現年50歲吳文忻日前出席活動透露，有感自己病情漸轉好，本身精神狀態也不錯，因此打算出歌一圓自己入行前夢。此外，更想搞抗癌真人騷，以鼓勵同路人。

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▲ 吳文忻之前到泰國接受TVV腫瘤疫苗。

吳文忻抗癌︱患癌後有所領悟

其實早前，吳文忻上方健儀的網上頻道《女人方言》受訪，方健儀在個人社交平台上載與吳文忻的合照，並發文先由對方改名講起：

訪問亦由她的名字開始說起。當初吳文忻改名，因為名字屬「大凶」。但正在接受乳癌治療的她領略到，有些事，有些情，即使你改甚麼名號，要來的怎躲也躲不過。那不如用回父母給予自己的名字，做回最真實的自己。

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吳文忻抗癌︱被鄭秀文感動

然後，方健儀講吳文忻為圓夢計劃出歌，稱：

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