結業潮︱90後兄妹創業4年觀塘「延記點心」1.27暫別食客　曾推$1 12粒蟹子燒賣鳳爪排骨飯

▲ 「延記點心」店主及員工表示因租約期滿，1月27日晚歲收爐後暫別食客，不過約定大家「未來再見」。

【觀塘/點心/小店】能夠代表香港的食物之一，非點心莫屬。由一對90後兄妹主理的樓上急凍點心店「延記點心」，由食物工廠起步，即使遇上疫情仍努力打造個人品牌，成為觀塘人氣點心熱店，開業4年多一直打拼，可惜最近租約期滿，1月27日晚歲收爐後暫別食客，不過店主約定大家「未來再見」。

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結業潮︱兩兄妹包辦宣傳送貨做點心

由寂寂無名做到有聲有色，過程付出了不少汗水和心血。90後的Joe十年前到外國工作假期，獨自生活愛上了煮食，回港後由酒樓點心學師做起，當正式點心師傅時卻遇上疫情，恰巧當時在台灣生活的妹妹Sophie回流，於是兩兄妹及一個朋友於2020年年中決心創業。

兩兄妹懷抱夢想，從親戚租借的一個小型食物工廠起步，從零開始打造屬於自己的品牌。Sophie曾任市場部工作，負責宣傳、對外事務、送貨，哥哥則專心做點心，最初由蟹籽及黑松露兩款燒賣開始，以新鮮即製為賣點，收到訂單立即製作、送貨，經歷一年努力，成功建立自己的工廠。

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結業潮︱曾推$1元 12粒蟹子燒賣

疫情期間延記推出團購，方便了不少市民，引起媒體廣泛報道，因而為人所熟悉，顧客愈來愈多，成為人氣點心店之一，其後更轉營出品急凍點心，包括紫薯芋頭麻糬包、伯爵朱古力包、各式湯餃，甚至跟卡通人物聯乘，將點心更年青化，吸引更多受眾。

「延記點心」曾推出不同優惠，包括1元點心優惠及1元鳳爪排骨飯，即以1元超抵價購買原價68元12粒的蟹子燒賣，不用0.2元就可吃到一粒。

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結業潮︱1月27日「收爐」未定開市日

不過，「延記點心」昨日在社交平台發文表示，「我們對品牌的熱愛，對食物的執著，對顧客的珍惜」，無奈指由於租約期滿，將於1月27日年廿八「收爐」，「現實的運營與經驗上的不足，讓我們在品質、運輸等方面遇到了不少挑戰，我們決定暫時停下腳步，另尋新機。」

店主直言，未有再開市日期，但向食客承諾未來再見，「將全力尋找更合適的餐廳舖位，為大家帶來全新且更完善的用餐體驗」。不少街坊食客對延記的暫別感到不捨，留言表示「燒賣蝦餃鮮竹卷，仲有黃金糕紅棗糕都係至愛」、「冇你哋嘅燒賣食，生存冇意義」、「期待東山再起」。

延記點心 地址： 觀塘成業街15-17號成運大廈4樓11室 電話： 6298 8667 網址： 延記點心facebook

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