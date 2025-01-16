  • 17°C
香港時間：2025116日 (四) 12:51

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

結業潮︱90後兄妹創業4年觀塘「延記點心」1.27暫別食客　曾推$1 12粒蟹子燒賣鳳爪排骨飯

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

「延記點心」店主及員工表示因租約期滿，1月27日晚歲收爐後暫別食客，不過約定大家「未來再見」。

【觀塘/點心/小店】能夠代表香港的食物之一，非點心莫屬。由一對90後兄妹主理的樓上急凍點心店「延記點心」，由食物工廠起步，即使遇上疫情仍努力打造個人品牌，成為觀塘人氣點心熱店，開業4年多一直打拼，可惜最近租約期滿，1月27日晚歲收爐後暫別食客，不過店主約定大家「未來再見」。

最新影片推介：

童學園
升中面試︱升中面試自我介紹最強攻略　專家教分4部份部署切忌做1行為【附校長貼士天書】

結業潮︱兩兄妹包辦宣傳送貨做點心

由寂寂無名做到有聲有色，過程付出了不少汗水和心血。90後的Joe十年前到外國工作假期，獨自生活愛上了煮食，回港後由酒樓點心學師做起，當正式點心師傅時卻遇上疫情，恰巧當時在台灣生活的妹妹Sophie回流，於是兩兄妹及一個朋友於2020年年中決心創業。

兩兄妹懷抱夢想，從親戚租借的一個小型食物工廠起步，從零開始打造屬於自己的品牌。Sophie曾任市場部工作，負責宣傳、對外事務、送貨，哥哥則專心做點心，最初由蟹籽及黑松露兩款燒賣開始，以新鮮即製為賣點，收到訂單立即製作、送貨，經歷一年努力，成功建立自己的工廠。

點擊圖片放大
+5
+4

結業潮︱曾推$1元 12粒蟹子燒賣

疫情期間延記推出團購，方便了不少市民，引起媒體廣泛報道，因而為人所熟悉，顧客愈來愈多，成為人氣點心店之一，其後更轉營出品急凍點心，包括紫薯芋頭麻糬包、伯爵朱古力包、各式湯餃，甚至跟卡通人物聯乘，將點心更年青化，吸引更多受眾。

「延記點心」曾推出不同優惠，包括1元點心優惠及1元鳳爪排骨飯，即以1元超抵價購買原價68元12粒的蟹子燒賣，不用0.2元就可吃到一粒。

點擊圖片放大
+8
+7

結業潮︱1月27日「收爐」未定開市日

不過，「延記點心」昨日在社交平台發文表示，「我們對品牌的熱愛，對食物的執著，對顧客的珍惜」，無奈指由於租約期滿，將於1月27日年廿八「收爐」，「現實的運營與經驗上的不足，讓我們在品質、運輸等方面遇到了不少挑戰，我們決定暫時停下腳步，另尋新機。」

店主直言，未有再開市日期，但向食客承諾未來再見，「將全力尋找更合適的餐廳舖位，為大家帶來全新且更完善的用餐體驗」。不少街坊食客對延記的暫別感到不捨，留言表示「燒賣蝦餃鮮竹卷，仲有黃金糕紅棗糕都係至愛」、「冇你哋嘅燒賣食，生存冇意義」、「期待東山再起」。

延記點心
地址：觀塘成業街15-17號成運大廈4樓11室
電話：6298 8667
網址：延記點心facebook

相關新聞:

結業潮｜屹立26年兩餸飯始祖源興美食結業 太子爺「熊仔頭」揭1原因告別

結業潮｜油麻地40年老字號「金山海鮮酒家」結業　全港剩1分店食客唏噓：以前排到一街都係人

結業潮︱開業10年小店「元洲牛肉麵」長沙灣總店本月中結業　曾推$40抗疫餐

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

結業潮｜燒烤王麥師傅兩餸飯店結業　開業僅4個月落閘出租　網民分析執笠原因
13:45 2025/01/07
結業潮｜燒烤王麥師傅兩餸飯店結業　開業僅4個月落閘出租　網民分析執笠原因
結業潮︱王牌冰室兩年內執9間　直擊最後一間鰂魚涌店結業
13:15 2025/01/07
結業潮︱王牌冰室兩年內執9間　直擊最後一間鰂魚涌店結業
結業潮｜屹立西環半世紀老式茶居「叁去壹」結業 　傳統手工點心成絕響網民揭死因
16:52 2025/01/08
結業潮｜屹立西環半世紀老式茶居「叁去壹」結業 　傳統手工點心成絕響網民揭死因
結業潮︱元朗60年老店 「光華書局」宣布結業　街坊1原因質疑「假執笠」
12:28 2025/01/13
結業潮︱元朗60年老店 「光華書局」宣布結業　街坊1原因質疑「假執笠」
結業潮｜屹立26年兩餸飯始祖源興美食結業 太子爺「熊仔頭」揭1原因告別
12:19 2025/01/13
結業潮｜屹立26年兩餸飯始祖源興美食結業 太子爺「熊仔頭」揭1原因告別
結業潮︱大埔27年舊式快餐店結業執笠告示18個字　道出經營飲食業苦況
11:59 2025/01/15
結業潮︱大埔27年舊式快餐店結業執笠告示18個字　道出經營飲食業苦況

你可能感興趣

結業潮｜燒烤王麥師傅兩餸飯店結業　開業僅4個月落閘出租　網民分析執笠原因
13:45 2025/01/07
結業潮｜燒烤王麥師傅兩餸飯店結業　開業僅4個月落閘出租　網民分析執笠原因
結業潮︱王牌冰室兩年內執9間　直擊最後一間鰂魚涌店結業
13:15 2025/01/07
結業潮︱王牌冰室兩年內執9間　直擊最後一間鰂魚涌店結業
結業潮｜屹立西環半世紀老式茶居「叁去壹」結業 　傳統手工點心成絕響網民揭死因
16:52 2025/01/08
結業潮｜屹立西環半世紀老式茶居「叁去壹」結業 　傳統手工點心成絕響網民揭死因
結業 銷售 創業 觀塘 小店 點心

最高瀏覽

單親媽媽｜楊思琦做直播賣唱吸金突然爆喊　獨力照顧子女未為悔：是命運
單親媽媽｜楊思琦做直播賣唱吸金突然爆喊　獨力照顧子女未為悔：是命運
腎衰竭｜57歲王喜驚揭患末期腎衰竭　12月曾入院一度被判終身洗腎近況曝光
腎衰竭｜57歲王喜驚揭患末期腎衰竭　12月曾入院一度被判終身洗腎近況曝光
急症室最長等候時間（01月16日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月16日 時間12:05）
緬甸電騙園區｜騙兩港女到泰國再轉送緬甸詐騙園區　女美容師被捕
緬甸電騙園區｜騙兩港女到泰國再轉送緬甸詐騙園區　女美容師被捕
唐詩詠麵包店｜視后唐詩詠麵包店被批態度惡劣疑趕客　顧客發文狂數3宗罪：難道我冇俾錢？
唐詩詠麵包店｜視后唐詩詠麵包店被批態度惡劣疑趕客　顧客發文狂數3宗罪：難道我冇俾錢？