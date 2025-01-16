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時尚速報｜HOKA推Bondi 9極致緩震跑鞋   買鞋可獲贈Hypebeans 熱飲禮券

休閒消費

發布時間： 2 小時前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

HOKA推Bondi 9極致緩震跑鞋，1 月 23 日至 2 月 7日到指定HOKA專門店買鞋可獲贈Hypebeans 熱飲禮券。

新年新氣象，健康最重要，得健康得天下，每天堅持跑步，除鍛鍊毅力外，也是保持身心健康的不二法門。要跑步，當然要選對護腳靚跑鞋。高性能跑鞋及服裝品牌 HOKA推出Bondi 9極致緩震跑鞋，讓你感受無與倫比的緩震舒適感。

品牌自十多年前推出第一代 Bondi 跑鞋，其超緩震設計已為跑步領域帶來革命性突破，全新 Bondi 9 更擁有升級緩衝技術，為日常跑步帶來極致平穩的感受。

打造極致緩震體驗

HOKA 創新理念源自於對「抗震緩衝」的追求，設計了 Bondi 系列第一代產品。自 2011 年首度推出後，Bondi 憑藉其出色的緩震與支撐表現成為跑手們的最愛，並為跑鞋行業訂下了新標準。

這款經典跑鞋不僅是 HOKA 品牌發展的重要里程碑，也奠定了 HOKA 在高性能跑鞋領域的領導地位。

Bondi 9 配備全新超臨界 EVA 泡棉中底，柔軟舒適的腳感已成爲了 Bondi 的代名詞。這款泡棉兼具輕量、彈性和耐用性，延長跑鞋的使用壽命，提供持久的輕盈感。跑鞋中底採用了全新升級的幾何設計及聚焦於腳跟的 Active Foot Frame™ 技術，給予更強的支撐和穩定性。Bondi 9 額外增加的 2 毫米堆叠高度，搭配升級 MetaRocker™ 技術，塑造更穩定、輕盈的跑步體驗。

Bondi 9 額外增加的 2 毫米堆叠高度，搭配升級 MetaRocker™ 技術，塑造更穩定、輕盈的跑步體驗。

鞋面設計同樣迎來全面升級，結構性紡織鞋面提供分區透氣性，大大提升舒適度。嶄新的3D 模壓鞋領則帶來更柔軟的觸感和便捷的穿著體驗。鞋底則配備耐磨橡膠，加強保護高磨損區域，確保 Bondi 9 在長跑中持續提供穩定的抓地力。

邀香港跑手感受全新 Bondi 9

跑鞋為跑者提供舒適的跑感，志同道合的跑步伙伴，同樣為跑者帶來無限量的支持。因此，Bondi 9 宣傳企劃「Everybody Bondi」特別採用產品和社群的雙重拍攝角度，突出 Bondi 9 出眾的緩衝保護技術，展現其舒適性及耐用性，支持每一位跑手感受跑步魅力。

鞋底則配備耐磨橡膠，加強保護高磨損區域，確保 Bondi 9 在長跑中持續提供穩定的抓地力。

為慶祝推出全新升級的 Bondi 9 跑鞋，HOKA 將舉行一連串優惠及活動，包括：

• 邀請香港跑手體驗 Bondi 9，將於銅鑼灣 Fashion Walk 設置室內和戶外互動裝置，展現 Bondi 系列極致柔軟的抗震緩衝技術。

參加者將踏入一個超現實的世界，透過體驗 Bondi 9 高鞋底設計的舒適性，猶如置身於 Bondi Beach。

• HOKA 與 Hypebeans Café 聯乘合作，讓體驗進一步提升。由 1 月 23 日至 2 月 7日，於 HOKA 銅鑼灣專門店*購買 BONDI 9 的顧客將獲得期間限定 HOKA x Hypebeans 熱飲換領禮券乙張**，並可銅鑼灣 Hypebeans Café***獲得一杯搭配HOKA 品牌棉花糖的免費熱飲。

Hypebeans 的顧客亦可以於購買任何熱飲時免費加配 HOKA 品牌棉花糖。同時，由即日起，於 HOKA 銅鑼灣專門店*購買 BONDI 9 的顧客即可免費獲贈限量保溫水樽乙個。

• 邀請香港市民一同參與 Bondi 9 電車蹤影拍攝挑戰。參加者可於 1 月 17 日至 2 月 6 日期間拍照或錄製 Bondi 9 電車蹤影短片，將其上載至 Instagram 限時動態，標記 HOKA 官方帳號@hoka_hongkong 及#BONDI9HK，並於 2 月 9 日前將螢幕截圖私訊至 HOKA 香港官方帳號，即有機會贏取限量保溫水樽乙個。更多活動詳情，請留意HOKA香港Instagram帳號。
 
全新 Bondi 9 售價為 HK$1499，即日起可於香港授權經銷商購買。

點擊放大圖片看HOKA不同顏色的Bondi 9跑鞋：

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*HOKA 銅鑼灣專門店地址: 銅鑼灣百德新街 55 號
**HOKA 水樽及優惠券送完即止。
***銅鑼灣 Hypebeans Café 地址: 銅鑼灣百德新街 27-47 號地下 15A 號舖

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