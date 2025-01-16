酒樓優惠｜嘉豪酒樓益街坊優惠推$1茶位　晚市$10四選一羊腩煲/蒸斑/燒雞/乳鴿

【酒樓/飲茶/$1茶位】香港餐飲業急劇降溫，部分食肆大推優惠留著食客的心保持人氣。近日，有網民分享連鎖酒樓推出益街坊優惠，除了$1茶位，晚市可以$10優惠價換購一款菜式，包括羊腩煲、蒸斑、燒雞及紅燒鴿4款任揀，超值！

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酒樓優惠｜嘉豪酒家推超值優惠吸食客

近日，網民在Facebook群組「香港酒樓關注組」分享了連鎖酒樓嘉豪酒家最新的晚市優惠，引發不少食客關注。嘉豪酒家於上環及牛頭角設有分店，近期推出的優惠活動，讓顧客在享用晚餐時，能以優惠價$10換購多款美味菜式。

酒樓優惠｜$10菜式四選一

顧客只需惠顧晚市正價小菜一款，即可選擇以下四款菜式中的任意一款，古法羊腩煲2至4位可換一煲，5位以上可換兩煲；金花尾斑2至6位可換一條，7位以上可換兩條；招牌脆燒雞2至4位可換半隻，5位以上可換一隻；紅燒皇子鴿每位限一隻。該優惠於每日下午5時半後供應，顧客如需換購兩份優惠，必須配合兩款指定正價小菜，每枱限選一款，並另收加一服務費，售完即止。

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酒樓優惠｜下午茶$1茶位

除了晚市優惠，嘉豪酒家牛頭角分店亦推出了下午茶的特別優惠。從星期一至五，每日下午2時起，顧客可以享用每位僅需$1的茶芥，讓喜愛下午茶的街坊們不容錯過。

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