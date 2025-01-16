流感高峰期｜33歲男染流感發燒　為返工2日連啪8粒退燒藥慘罹急性腎衰竭

▲ 33歲男染流感發燒 為返工2日連啪8粒退燒藥慘罹急性腎衰竭

【流感／退燒藥／布洛芬／腎衰竭／預防流感】切勿過量服藥！近日，一名33歲男子不幸感染流感發燒，但為了不影響正常上班，他在兩日内連續吃8粒退燒藥，結果身體又出現異常不適，求醫發現其腎臟功能已嚴重受損，流感沒痊癒之餘又慘罹急性腎衰竭。

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據内地媒體報道，近日，湖北武漢一名33歲男子染上流感發燒。但為了不影響正常上班，他先在家服用退燒藥「布洛芬」（Ibuprofen），在一日内一連吃了4粒藥，但病情未見好轉。到了第二天，他再吃下2粒藥便勉強前往上班。

男子回到公司，雖然體溫稍有下降，但身體仍感覺很不舒服，於是他在下班後又吃下2粒退燒藥，成功將體溫降至37度。不過，男子這時卻出現異常不適，有腰痛、乏力、噁心等症狀。他前往醫院求診，結果竟被查出罹患急性腎衰竭。

醫生：布洛芬必須嚴格按醫囑服用

接診的武漢第三醫院醫生陳銘指出，患者在入院時，肌酐高達660μmol/L；而正常成年男性的肌酐值通常在53至106μmol/L之間。數值異常之高，代表患者的腎臟功能已嚴重受損。

醫生強調，布洛芬是大家常用的解熱鎮痛藥，但必須嚴格按醫囑服用。「每天最多服用一到兩次，一次一顆」。若自行加大劑量，不但無法有效緩解症狀，還會有極大風險增加藥物引起的不良反應。

同場加映：兩大類止痛藥的區別及副作用

根據衞生署藥物辦公室資料顯示，常用於消炎止痛的藥物大致可分為兩類，分別是用於止痛退燒撲熱息痛（Paracetamol）及非類固醇消炎止痛藥 （NSAID=Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs），後者常見藥物有「布洛芬」（Ibuprofen）、吲哚美辛 （Indomethacin）及萘普生 （Naproxen）等。以下為兩者區別：

1. 撲熱息痛

主要適用於普通痛症，包括頭痛、肌肉痛、骨關節疼痛等，並具有退燒功效，但沒有消炎功效，藥效相對非類固醇消炎止痛藥會較弱。

撲熱息痛亦會較少引起胃部不適，而經由肝臟代謝，正常劑量下不會傷肝腎，但服用期間應避免飲酒，以免增加肝臟負擔，長期或過量服食則會損害肝臟。

現時成年人每天最多可攝取4,000mg的劑量，以每粒500mg計算，每天最多服食8粒。

2. 布洛芬等非類固醇消炎止痛藥

具消炎、止痛的功效，亦能退燒，常被使用於受傷引起的肌肉發炎、退化性關節炎、類風濕性關節炎、痛風、坐骨神經痛等症狀上。常用的藥物有布洛芬(Ibuprofen)、吲哚美辛 (Indomethacin) 及萘普生 (Naproxen) 等。

副作用方面，有機會引致腸胃不適、出血，甚至胃潰瘍等。患者須經醫生處方才可服藥，而服藥時應於飯後或與「制酸劑」胃藥一同服用。

懷孕期或哺乳期之婦女及消化性潰瘍患者，忌服此類藥物。服藥後若發覺大便稀爛及呈黑色，或有嚴重頭痛、肚瀉、眼部浮腫，或皮膚出現紅疹等副作用，應立即找醫生檢查。

同場加映：日本藥妝止痛藥銷量TOP5

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身為港人最愛的日本止痛藥品牌「EVE イブA錠 60粒」位居暢銷No.1。根據官方資料，其主要成分為備受爭議的Ibuprofen（布洛芬）。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明曾在訪問中表示，含「布洛芬」的藥物具退燒、止痛、消炎作用，屬於非類固醇消炎止痛藥，假如身體出現紅腫、痛、輕微發燒也可以服用布洛芬。此類藥物在外國較常用，在香港毋須由醫生處方，但須由藥劑師出售，市民可到具「Rx」標誌的藥房向註冊藥劑師查詢。若家中有6歲以下兒童，不建議家長自行購買成藥，應先諮詢醫生或藥劑師意見。還要注意，對布洛芬有嚴重過敏反應者不宜服用。

另外，由於布洛芬會刺激胃壁，崔俊明提醒，有胃潰瘍病史或嚴重胃病人士，應注意別長期服用；短期服用時亦應飽肚服用，以保護胃部。對此，化學博士鄺士山（K Kwong）也曾分享個人經驗，「食過很多次，主要是高燒用，但每次都與胃葯一齊食」。而衞生署藥物辦公室亦建議，服含有布洛芬藥物時，應於飯後或與「制酸劑」胃藥一同服用。

同場加映：8大高危人士容易感染流感

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同場加映：流感3大類型及預防

本港已踏入流感季節，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆在電台節目表示，近日天氣轉冷，亦有不少市民外遊回港，預料流感的感染率會持續向上，可能要兩至三周才會回落，呼籲市民盡快接種疫苗。

呼吸系統專科醫生吳健聰醫生指流感屬於流行性病毒感染，假如病人未曾注射流感疫苗，通常會發高燒、頭痛、嚴重骨骹痛、肌肉痛等病徵，相較傷風感冒，流感嚴重性，包括併發症、死亡率及傳染性，都遠比傷風病症更多。

另外，本港呼吸系統專科醫生吳健聰醫生曾接受訪問表示，無論感染流感病毒、抑或其他傷風病毒，例如腺病毒或絕大部分新冠病毒，皆經由唾沫傳播，並呼籲大家應跟足政府指引，做好預防措施。

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同場加映：外遊自保法

新年去旅行如何可以保障自己免受病毒感染？感染及傳染病科專科醫生連慰慈早前接受TOPick訪問時，教大家3招自保法：

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