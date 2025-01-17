公屋申請2025｜公屋申請懶人包 一文盡睇申請資格/申請方法/入息限額/進度查詢
社會
撰文： 王月明
發布時間： 3 小時前
【公屋 / 申請 / 入息 / 資產】房屋署公共租住房屋（公屋）申請須進行入息及資產審查；除遞交申請表外，亦設有電子服務；截至2024年9月底，公屋輪候時間平均為5.5年，有部分方法可減少輪候時間。
本文整合最新公屋申請資格及多種方法、入息限額及資產上限、3項優先配屋計劃，即睇詳情！
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公屋申請2025｜申請資格
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公屋申請2025｜入息限額及資產上限
入息及資產淨值限額：
|家庭人數
|每月入息限額
|資產淨值限額
|1人
|$12,940
|$286,000
|2人
|$19,730
|$387,000
|3人
|$24,740
|$505,000
|4人
|$30,950
|$590,000
|5人
|$37,740
|$655,000
|6人
|$44,620
|$709,000
|7人
|$48,970
|$757,000
|8人
|$54,770
|$792,000
|9人
|$60,430
|$877,000
|10人或以上
|$65,950
|$945,000
非親屬關係之長者住戶入息及資產淨值限額：
|住戶人數
|每月入息限額
|資產淨值限額
|2人
|$23,680
|$774,000
|3人
|$29,690
|$1,010,000
|4人
|$37,140
|$1,180,000
|5人
|$45,290
|$1,310,000
|6人
|$53,540
|$1,418,000
|7人
|$58,760
|$1,514,000
|8人
|$65,720
|$1,584,000
|9人
|$72,520
|$1,754,000
|10人或以上
|$79,140
|0$1,890,000
公屋申請2025｜申請方法
交表申請：
- 填寫公共租住房屋申請表；
- 將填妥的申請表聯通所有有關證明文件和聲明書於3個月內一併寄回或遞交至房屋署申請分組。
電子服務：
- 申請者亦可透過公屋申請電子服務填寫網上公屋申請表；
- 申請者可選擇親身遞交、郵寄回房屋署申請分組；
- 已登記「智方便+」的用戶可使用數碼簽署方式網上遞交公屋申請表、相關聲明書。
公屋申請2025｜申請進度查詢
申請公屋的市民可以透過「公屋申請電子服務」查詢申請進度、修改申請資料（包括調整選擇的區域）、以及變更詳細資格審查面談的日期和時間等。
公屋申請2025｜「高齡單身人士」優先配屋計劃
- 申請者必須年滿58歲，而在配屋時必須年滿60歲；
- 凡參加此項計劃而符合資格的申請，通常會比一般家庭申請較早獲得處理；
- 申請者可要求加入家庭成員，轉為相關優先配屋計劃的家庭申請，而毋須另行重新登 記，並會繼續沿用舊有的申請編號。
公屋申請2025｜「共享頤年」優先配屋計劃
- 申請內的所有人士必須年滿58歲，並在配屋時均年滿60歲；
- 兩位或以上的年滿58歲人士（包括非親屬關係的成員），若同意共住一個公屋單位，即可申請。
公屋申請2025｜「天倫樂」優先配屋計劃
- 選擇與長者同住1單位：申請家庭最少有2名成員，其中必須包括最少1名60歲或以上父/母/受供養親屬，及最少1名年滿18歲的家庭成員。須於接受詳細資格審查面晤時簽署1份意願書，聲明較年輕的一方成員會照顧年長父/母/親屬，並一同居住，若日後被發現違反此條款，所獲配單位租約會被終止；
- 選擇分別入住2個就近的單位：申請家庭必須為核心家庭，連同最少1名60歲或以上父/母/受供養親屬，分別以兩份申請表，選擇位於市區以外同一區域內兩個就近的公屋單位。雙方均須於詳細資格審查面晤時，簽署1份意願書，聲明在獲配公屋單位後，年輕家庭會給予其年長父╱母╱親屬適當照顧，若日後被發現違反此條款，獲配的所有單位的租約均會被終止；
- 凡參加此項計劃而符合資格的申請，會比一般家庭申請提早6個月獲得處理。
公屋申請2025｜5類人豁免入息及資產申報
- 所有成員均年滿60歲或以上；
- 所有成員均領取綜合社會保障援助金；
- 所有成員均合資格申領／正在領取社會福利署發放的傷殘津貼；
- 所有成員是由上述 1、2及/或3類以不同組合組成；
- 持合租租約共住一單位。
公屋申請2025｜富戶政策
- 若公屋住戶的家庭入息超逾現行公屋入息限額5倍，或家庭總資產淨值超逾現行公屋入息限額100倍，或未有在指定日期或之前交回填妥的申報表，或選擇不作出申報，便須遷離其公屋單位；
- 擁有香港住宅物業的公屋住戶，不論其家庭入息或資產水平為何，均須遷離其公屋單位；
- 並無擁有香港住宅物業，而家庭入息和資產淨值未超出指定的入息及資產淨值水平的住戶，可繼續居於其單位。但家庭入息超逾現行公屋入息限額2倍但不高於3倍的住戶，須繳交倍半淨租金另加差餉；家庭入息超逾現行公屋入息限額3倍但不高於5倍的住戶，則須繳交雙倍淨租金另加差餉。須遷出公屋單位而有暫時住屋需要的住戶，可申請定期暫准居住證居住於該單位，為期不得超逾4個月。在暫居期間，須繳交相等於雙倍淨租金另加差餉或市值租金的暫准證費，以較高者為準。在4個月限期過後，有關租戶必須遷出，房屋署不會重新評估其資格；
- 公屋租戶由入住公屋開始，每2年須向房委會申報是否擁有香港住宅物業。在購入香港住宅物業後（簽訂任何協議（包括臨時協議）1個月內），戶主及所有成員亦必須主動向房委會申報。
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