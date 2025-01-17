公屋申請2025｜公屋申請懶人包　一文盡睇申請資格/申請方法/入息限額/進度查詢

▲ 公屋申請懶人包，一文盡睇申請資格、申請方法、入息限額、進度查詢，多個計劃優先配屋。

【公屋 / 申請 / 入息 / 資產】房屋署公共租住房屋（公屋）申請須進行入息及資產審查；除遞交申請表外，亦設有電子服務；截至2024年9月底，公屋輪候時間平均為5.5年，有部分方法可減少輪候時間。

本文整合最新公屋申請資格及多種方法、入息限額及資產上限、3項優先配屋計劃，即睇詳情！

社區券｜長者社區照顧服務券計劃最新懶人包 一文睇清新增措施/申請辦法/服務項目/認可單位

公屋申請2025｜申請資格

申請者必須年滿18歲或以上； 申請人及所有家庭成員必須現居於香港並擁有香港入境權； 申請表內所有已婚人士必須與配偶一同申請； 配屋時，申請內必須有至少一半成員在香港住滿7年及所有成員仍在香港居住； 申請人及其家庭成員的每月總入息和總資產淨值不得超過房委會規定的有關入息及總資產淨值限額。 ▼ 點擊圖片放大 +3 +2

公屋申請2025｜入息限額及資產上限

入息及資產淨值限額：

家庭人數 每月入息限額 資產淨值限額 1人 $12,940 $286,000 2人 $19,730 $387,000 3人 $24,740 $505,000 4人 $30,950 $590,000 5人 $37,740 $655,000 6人 $44,620 $709,000 7人 $48,970 $757,000 8人 $54,770 $792,000 9人 $60,430 $877,000 10人或以上 $65,950 $945,000

非親屬關係之長者住戶入息及資產淨值限額：

住戶人數 每月入息限額 資產淨值限額 2人 $23,680 $774,000 3人 $29,690 $1,010,000 4人 $37,140 $1,180,000 5人 $45,290 $1,310,000 6人 $53,540 $1,418,000 7人 $58,760 $1,514,000 8人 $65,720 $1,584,000 9人 $72,520 $1,754,000 10人或以上 $79,140 0$1,890,000

公屋申請2025｜申請方法

交表申請：

填寫公共租住房屋申請表；

將填妥的申請表聯通所有有關證明文件和聲明書於3個月內一併寄回或遞交至房屋署申請分組。

電子服務：

申請者亦可透過公屋申請電子服務填寫網上公屋申請表；

申請者可選擇親身遞交、郵寄回房屋署申請分組；

已登記「智方便+」的用戶可使用數碼簽署方式網上遞交公屋申請表、相關聲明書。

公屋申請2025｜申請進度查詢

申請公屋的市民可以透過「公屋申請電子服務」查詢申請進度、修改申請資料（包括調整選擇的區域）、以及變更詳細資格審查面談的日期和時間等。

公屋申請2025｜「高齡單身人士」優先配屋計劃

申請者必須年滿58歲，而在配屋時必須年滿60歲；

凡參加此項計劃而符合資格的申請，通常會比一般家庭申請較早獲得處理；

申請者可要求加入家庭成員，轉為相關優先配屋計劃的家庭申請，而毋須另行重新登 記，並會繼續沿用舊有的申請編號。

公屋申請2025｜「共享頤年」優先配屋計劃

申請內的所有人士必須年滿58歲，並在配屋時均年滿60歲；

兩位或以上的年滿58歲人士（包括非親屬關係的成員），若同意共住一個公屋單位，即可申請。

公屋申請2025｜「天倫樂」優先配屋計劃

選擇與長者同住1單位：申請家庭最少有2名成員，其中必須包括最少1名60歲或以上父/母/受供養親屬，及最少1名年滿18歲的家庭成員。須於接受詳細資格審查面晤時簽署1份意願書，聲明較年輕的一方成員會照顧年長父/母/親屬，並一同居住，若日後被發現違反此條款，所獲配單位租約會被終止；

選擇分別入住2個就近的單位：申請家庭必須為核心家庭，連同最少1名60歲或以上父/母/受供養親屬，分別以兩份申請表，選擇位於市區以外同一區域內兩個就近的公屋單位。雙方均須於詳細資格審查面晤時，簽署1份意願書，聲明在獲配公屋單位後，年輕家庭會給予其年長父╱母╱親屬適當照顧，若日後被發現違反此條款，獲配的所有單位的租約均會被終止；

凡參加此項計劃而符合資格的申請，會比一般家庭申請提早6個月獲得處理。

▲ 有5類人豁免入息及資產申報。（資料圖片）

公屋申請2025｜5類人豁免入息及資產申報

所有成員均年滿60歲或以上；

所有成員均領取綜合社會保障援助金；

所有成員均合資格申領／正在領取社會福利署發放的傷殘津貼；

所有成員是由上述 1、2及/或3類以不同組合組成；

持合租租約共住一單位。

公屋申請2025｜富戶政策

若公屋住戶的家庭入息超逾現行公屋入息限額5倍，或家庭總資產淨值超逾現行公屋入息限額100倍，或未有在指定日期或之前交回填妥的申報表，或選擇不作出申報，便須遷離其公屋單位；

擁有香港住宅物業的公屋住戶，不論其家庭入息或資產水平為何，均須遷離其公屋單位；

並無擁有香港住宅物業，而家庭入息和資產淨值未超出指定的入息及資產淨值水平的住戶，可繼續居於其單位。但家庭入息超逾現行公屋入息限額2倍但不高於3倍的住戶，須繳交倍半淨租金另加差餉；家庭入息超逾現行公屋入息限額3倍但不高於5倍的住戶，則須繳交雙倍淨租金另加差餉。須遷出公屋單位而有暫時住屋需要的住戶，可申請定期暫准居住證居住於該單位，為期不得超逾4個月。在暫居期間，須繳交相等於雙倍淨租金另加差餉或市值租金的暫准證費，以較高者為準。在4個月限期過後，有關租戶必須遷出，房屋署不會重新評估其資格；

公屋租戶由入住公屋開始，每2年須向房委會申報是否擁有香港住宅物業。在購入香港住宅物業後（簽訂任何協議（包括臨時協議）1個月內），戶主及所有成員亦必須主動向房委會申報。

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