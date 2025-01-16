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情歌小天王｜周興哲老婆趕尾班車剖腹誕龍B 　喜獲麟兒湊成好字

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 32 分鐘前

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台灣「情歌小天王」周興哲添丁，老婆趙岱新誕龍B。

台灣「情歌小天王」周興哲老婆趙岱新誕下兒子，二人於2022年共諧連理，婚後育有一女，現在一家四口湊成「好」字。

最新影片：

童學園
升中面試︱升中面試自我介紹最強攻略　專家教分4部份部署切忌做1行為【附校長貼士天書】

周興哲｜趙岱新剖腹產子

昨日 （1月14日）台媒報導趙岱新於北市內湖醫院剖腹誕下麟兒，母子均平安，周興哲透過經理人公司證實喜訊，他們表示：「很開心，謝謝大家關心。」

周興哲跟老婆趙岱新。（取自instagram）

周興哲｜兒女雙全湊成好字

周興哲跟年長六歲的前主播趙岱新於2022年結婚，同年8月，他們迎來了第一個女兒，趙岱新不時於社交網分享親子日常。由於新冠肺炎的關係，加上忙於照顧女兒，以致二人婚禮一直延後，惟周興哲曾表示計畫今年於歐洲或澳洲舉行婚禮。

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