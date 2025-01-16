情歌小天王｜周興哲老婆趕尾班車剖腹誕龍B 喜獲麟兒湊成好字
新手爸媽
撰文： 王明芳
發布時間： 40 分鐘前
最後更新： 32 分鐘前
台灣「情歌小天王」周興哲老婆趙岱新誕下兒子，二人於2022年共諧連理，婚後育有一女，現在一家四口湊成「好」字。
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周興哲｜趙岱新剖腹產子
昨日 （1月14日）台媒報導趙岱新於北市內湖醫院剖腹誕下麟兒，母子均平安，周興哲透過經理人公司證實喜訊，他們表示：「很開心，謝謝大家關心。」
周興哲｜兒女雙全湊成好字
周興哲跟年長六歲的前主播趙岱新於2022年結婚，同年8月，他們迎來了第一個女兒，趙岱新不時於社交網分享親子日常。由於新冠肺炎的關係，加上忙於照顧女兒，以致二人婚禮一直延後，惟周興哲曾表示計畫今年於歐洲或澳洲舉行婚禮。
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